«Настоящее побоище». В Перми двое молодых людей напали на пассажира автобуса

Фото: скриншот видео паблика ЧП Пермь/ВКонтакте

За несколько часов до боя курантов в автобусе №77 в Перми произошла серьезная потасовка. По словам очевидцев, вечером 31 декабря двое нетрезвых молодых людей начали распивать спиртное в салоне автобуса на глазах у пассажиров. Когда один из молодых людей сделал выпивохам замечание, они начали оскорблять его, а после принялись избивать.

В результате в узком салоне произошло настоящее побоище. Пассажиры просили кого-нибудь из мужчин вступиться за молодого человека, но на помощь парню пришли лишь женщины. Впрочем, молодой человек и сам неплохо справился с нападавшими, хотя несколько раз говорил, что не хочет применять силу.

В конечном счете дебоширов выгнали из автобуса, а когда запись появилась в социальных сетях, мама одного из хулиганов написала, что у ее сына перелом руки и в угрожающей форме попросила защищавшегося молодого человека выйти с ней на связь.

«Ужас , настоящее побоище», «А мужики не помогают, бедный парень, за весь автобус отдувается», «Эти двое до этого еще в магазине устроили дебош, а теперь и в автобусе». Надо было водителя попросить, чтобы вытолкнул их из автобуса, бедный пацан, на него двое налетело", - писали пользователи соцсетей.

В пресс-службе ГУВД по Перми сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

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