Многодетная семья из Пермского края потеряла свое имущество в страшном пожаре

Многодетные родители воспитали четырех детей и уже дождались внуков. Фото Instagram Ревизорро Мама | Пермь.

- Мама была на работе, папа – в больнице, дома - один младший брат, он успел выбежать, поэтому в этом страшном пожаре мы никого не потеряли, зато лишились своего имущества, - поделилась с «Комсомолкой» жительница села Буб.

ЧП произошло 7 января в многодетной семье Дьячковых из Сивинского района Пермского края. За час многодетные родители потеряли многое из того, что строили и возводили долгие годы.

- Мама с папой начали строить наш дом еще в начале 2000-х годов, каждый год что-то достраивали, улучшали, - объясняет их дочь Алла. – Возгорание началось в котельной, возможно, загорелась сажа. Потом огонь перекинулся на веранду, вспыхнула крыша. И огонь уничтожил все, что только смог.

Огонь уничтожил веранду, крышу и большинство вещей, находившихся в доме. Фото Instagram Ревизорро Мама | Пермь.

В доме в момент пожара находился младший сын многодетной семьи Дьячковых, 20-летний Илья. Он сумел выбраться и не пострадал.

- У Валентины и Владимира счастливая и дружная семья: они воспитали четырех детей - трех дочек и сына - и уже растут внуки, - написала в соцсетях знакомая этой семьи. - Оба всю жизнь поработали в колхозе, вставали в пять утра, бежали на ферму, а потом до поздней ночи занимались собственным хозяйством. Недавно семья взяла кредит в банке на ремонт дома. А глава семьи за день до пожара перенес операцию на правой руке. Валентина не может до сих пор оправиться от стресса.

- Мы очень благодарны директору колхоза имени Ленина, где всю жизнь проработали родители, - продолжает дочь Алла. – Он сразу же предоставил квартиру, чтобы мама с папой не остались зимой на улице, но впереди – непростое дело восстановления дома.

Три дочки семьи Дьячковых. Фото Instagram Ревизорро Мама | Пермь.

Чтобы вернуть все утраченное в пожаре, младший сын Илья – он студент последнего курса пермского авиатехникума – сейчас ищет подработку. Парень он рукастый, и поэтому если кому-то нужен помощник в работе – может обратиться по указанному ниже телефону.

А еще многодетным нужны стройматериалы и денежные средства для приобретения необходимых вещей.

- Я искренне верю, что в эти праздничные дни мы можем помочь пережить этой семье большое горе! – уверена знакомая семьи Дьячковых.

Средства можно перечислить на карту Сбербанка дочери Алла Владимировна Б. по номеру телефона 89523203062.