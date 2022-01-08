Психологи рассказали, как пермякам вернуться к жизни после праздников

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После длинных праздничных дней всегда сложно выходить на работу, а после новогодних каникул - особенно.

- Вы заметили? Многих из нас в первые январские рабочие дни посещает неудовлетворенность, - говорит психолог Людмила Кочкаева. – И этому есть объяснение. Мы убедили себя: раз Новый год – то все должно быть по-новому. Мы надеялись, что в новогодние каникулы придумаем кучу интересных и полезных дел. И вот отдых закончился, а многих ожидаемых чудес почему-то не произошло: и то не успели сделать, и это. И тогда мы решаем для себя: ну хоть на работе наверстаем. Мол, раз мы долго отдыхали, накопленные силы должны позволить как-то по-особенному проявить себя. И тут выясняется, что вместо трудового энтузиазма на нас накатывает лень.

Заходите в офис с улыбкой

Психолог отмечает, что посленовогодняя депрессия – обычное дело. И чтобы ее избежать, стоит приложить некоторые усилия.

- Настроение и настрой - однокоренные слова, - объясняет Людмила Кочкаева. - Настраивайте себя на позитивные эмоции, попробуйте, например, утром 10 января прийти на рабочее место с улыбкой. Можете обменяться с коллегами воспоминаниями о том, что хорошего с вами случилось в каникулы. Это приятное занятие: в детстве мы обычно с удовольствием рассказывали о прожитых днях и полученных впечатлениях. Постарайтесь какое-то время побыть ребенком и не вспоминать о проблемах.

Мозг отдыхать любит больше, чем работать

Хорошо, вы пришли на работу, обменялись с сотрудниками последними новостями. А дальше что? Погружаться в работу с головой как в омут? Или понемногу включаться в рабочие будни?

Тут психологи советуют соблюдать золотую середину.

- Я обычно говорю: мозг психически здорового человека больше любит отдыхать, чем работать, так что психике после каникул придется заново адаптироваться, - объясняет врач-психотерапевт Александр Вайнер. - Но если расслабиться, адаптационный период может затянуться надолго. А вот если вы с первого дня постараетесь заставить себя работать - без длительных обсуждений с коллегами праздничных впечатлений, без поблажек и посиделок с чашкой кофе, то сможете быстрее вернуться в рабочий режим. При этом полезно будет заранее обдумать, чем вы будете заниматься, прежде чем погрузиться в текучку дел.

Это как в спортзал после перерыва

Впрочем, психологи сразу предупреждают: даже когда вы всеми силами будете заставлять себя заняться плодотворной деятельностью, ваш организм будет противиться этому. Как его обмануть?

- Если вы придете в спортзал после перерыва, вы же не будете давать себе полную нагрузку, правда? – рассуждает психоаналитик Николай Стрелков. - За время каникул ваш организм привык к каникулярному времяпрепровождению, и когда вы выходите на работу, то, как ни крути, это стресс, и требуется активизация всех систем. Если мы хотим плавно и менее травматично войти в рабочий ритм, логично подготовиться к этому стрессу заранее. Лучше последний день отдыха распределить так, как протекает рабочий – например, не спать до полудня, а встать пораньше, пообедать в привычное обеденное время, отойти ко сну вовремя. Это поможет поймать рабочий ритм.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГОВ

Не хочется? А придется!

Давайте сформулируем коротко несложные рекомендации знатоков человеческих душ:

- Подготовьтесь к рабочему ритму заранее: за день-другой до выхода на работу вернитесь к прежнему режиму;

- Не казнитесь, если что-то не успели сделать в каникулы – это уже перевернутая страница;

- Постарайтесь настроиться перед появлением на рабочем месте на позитивный лад;

- Обменяйтесь с коллегами впечатлениями от каникул, но не уделяйте этому слишком много времени;

- Обдумайте, что полезного вы успеете сделать за первый рабочий день;

- Заставьте себя работать плодотворно, даже если этого не хочется.

- В первый будний вечер вовремя ложитесь спать – сегодня у вас был по определению стрессовый день.