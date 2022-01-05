Коронавирус в Перми, последние новости на 6 января 2022 года: Чернушка - антилидер по числу заболевших за сутки

Фото: permkrai.ru

В Прикамье за сутки выявили 349 заражений коронавирусом. С конца прошлого года суточный прирост стремительно падает.

Общее число инфицированных в крае за время панлемии достигло 162 101. За сутки в регионе проведено 3 704 ПЦР-теста на ковид.

На 5 января в крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 280 393 человека. 1 214 424 жителя завершили курс вакцинации.

Сейчас в краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 200 пациентов. 87 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от инфекции скончались 7 517 человек. 15 – за прошедшие сутки.

Фото: permkrai.ru

Антилидером по числу новых заболевших оказался Чернушинский муниципальный округ. В нем выявили 128 заражений. На втором месте краевой центр – 97 заболевших.

На третьем месте – Октябрьский городской округ, в котором обнаружено 40 жителей с коронавирусом.

В Осинском городском округе инфекция подтвердилась у 22 прикамцев, в Пермском муниципальном районе – у 13, в Бардымском муниципальном округе – у 11, в Краснокамском городском округе – у 7.

По 5 случаев заражения выявлено в Куединском муниципальном округе, а также Добрянском и Соликамском городских округах.