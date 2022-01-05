Родственники пермяка о ситуации в Казахстане: «В Караганде машины не переворачивают»

Фото: Wassily, википедия.

Второй день подряд в Казахстане продолжаются беспорядки, Они начались 4 января из-за роста цен на газ. Протестные акции прошли во многих городах, в результате чего президент страны ввел режим чрезвычайного положения.

- Звонил сегодня маме, спрашивал, как у них обстоят дела, - рассказывает Юрий, несколько лет назад переехавший в Пермь из Караганды. - Она сказала, что у них все хорошо, спокойно, тихо, машины никто не переворачивает. Хотя я смотрел местные соцсети. Видел, что днем 4 января в карагандинском парке Победы собралось 200 человек, а к ночи их стало уже 3 тысячи. Но Караганда еще помнит советские времена, это довольно русскоязычный город. Когда я учился, в нашем классе всего двое казахов было.

Впрочем, Юрий вспоминает, что лет десять назад на заборах Караганды стали появляться надписи: «Русские, уезжайте, продавайте жилье, все равно отберем!».

- У мамы тогда такой шок был, когда она впервые эту надпись увидела. Ведь она всю жизнь в Казахстане прожила. Конечно, я сейчас очень за нее переживаю, - говорит пермяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На работу велели не выходить»: Жители Алма-Аты закрылись дома

Что происходит в домах обычных людей, которые не выходят на митинги в Казахстане (подробнее)

Чего ждать России и русским от бунта в Казахстане

Почему Москву должна беспокоить казахская смута и как нам реагировать на беспорядки у южного соседа? (подробности)