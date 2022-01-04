В Прикамье случилось новогоднее чудо: осиротевший 23-летний парень-инвалид обрел маму

Новый год Влад встретил в новой семье. Фото "Дедморозим".

Осенью жители Прикамья узнали о трагическом событии в судьбе 23-летнего парня-инвалида Влада Костицина. В фонде «Дедморозим» сообщили, что папа и дедушка, которые воспитывали его, умерли один за другим от ковида в сентябре этого года.

И Влад, который из-за недуга не научился говорить и нуждается в уходе, остался совсем один.

Его мать не выдержала тяжкого испытания и оставила сына на мужа. Сергей Николаевич старался сделать жизнь Влада насыщенной и интересной. Возил сына на экскурсии, теплоходные прогулки, они вместе с ним шествовали на 9 Мая в Бессмертном полку, мечтали о дальних путешествиях.

И вот его не стало. А через несколько дней ушел и дедушка.

Поздравить с Новым годом Влада пришли его друзья-волонтеры. Фото "Дедморозим".

Но под Новый год случилось чудо. У Влада появилась приемная мама Валентина. И он переехал из Краснокамска в Пермь.

- Новоселье получилось радостным, - рассказывает координатор проекта «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим» Наталья Цветова. – Мы нарядились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и поздравили Вала и его новую маму с Новым годом. Он улыбался и, судя по всему, был счастлив. Теперь у него снова есть будущее.

Как рассказала Наталья, новая мама Влада не хочет, чтобы у нее расспрашивали о ее поступке.

- Ее можно понять, - говорит Наталья. – Настоящие добрые дела делаются не славы ради. Влад попал в надежные руки, это важно - Валентна имеет опыт ухода за особенными детьми. Ее дети выросли и живут самостоятельно. Она до последнего - до 19 лет – ухаживала за своим приемным сыном, хотя знала, что он смертельно болен. И вот теперь она будет воспитывать Влада.

Раньше Влад жил с папой и дедушкой в однокомнатной квартире, а теперь у него своя отдельная комната.

Наталья Цветова говорит, что почти каждый день они связываются с Владом и Валентиной по видеосвязи.

- Сейчас они оба разрабатывают маршрут поездок, которые не успел совершить Влад со своим папой, - рассказала она. – Мы, конечно же, будем во всем им содействовать с помощью неравнодушных пермяков.

Папа Влада старался сделать жизнь сына насыщенной и интересной. Теперь это предстоит его новой маме Валентине. Фото: личный архив.

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