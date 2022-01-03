Коронавирус в Перми, последние новости на 4 января 2022 года: число суточных заболевших COVID-19 постепенно снижается

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 161 372 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Перми и Пермском крае, последние новости на 4 января 2022 года: число суточных заболевших COVID-19 постепенно снижается. За прошедшие сутки в регионе провели 1 503 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию. По результатам которых, опасную инфекцию обнаружили у 401 жителя региона.

Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона. Большинство инфицированных выявлено в Перми – 149. На втором месте по заболеваемости – Краснокамский округ, в котором COVID-19 зафиксирован у 35 человек. На третьем месте – Пермский район, где обнаружено 30 жителей с коронавирусом.

По данным на утро 4 января, в Пермском крае однокомпонентную вакцину или первую дозу двухкомпонентных препаратов поставили 1 279 026 человек. 1 211 974 жителя региона завершили курс вакцинации.

Фото: оперштаб

- В "красных зонах" стационаров, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 191 пациент. Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 493 человека. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 161 372, - сообщили в оперштабе по борьбе с распространениям коронавируса в Прикамье.

Кстати, Министерство здравоохранения Пермского края опубликовало список мобильных пунктов вакцинации от коронавируса, которые будут работать в новогодние праздники с 3 по 9 января. Список адресов и график работы пунктов читайте в нашем материале.