Когда избавляться от новогодней елки и куда в Перми ее девать?

Фото: архив "КП".

Многие прикамцы сейчас вместо срубленной новогодней елочки наряжают искусственную. Тут все понятно: встречаем с ней старый Новый год и после 14-го января можно елку сполоснуть в ванной под краном, отряхнуть, подсушить и укладывать в коробку до следующих новогодних праздников.

А как быть со срубленной лесной красавицей? Как долго она может простоять? Куда ее девать?

Искусственный туман для елочки

- Говорят, если подсыпать в воду, где елка стоит, специального порошка из магазина, она может даже укорениться, - поделились своими планами знакомые. – Мы решили попробовать, но не знаем, правда это или нет?

- Нет, укоренить хвойные деревья можно только в условиях так называемого искусственного тумана, да и то только веточки туи или голубых елочек, - говорит доктор биологических наук, профессор ПГНИУ Сергей Овсенов. - Можно лишь попытаться сохранить ель, чтобы она подольше не осыпалась. В теплой квартире в воде она может простоять недели 2-3 после того, как ее срубили. Но на елочных базарах обычно продают елки, которые срубили до выпадения снега и хранили затем в холодных ангарах. Такие продержатся недели две, не больше. Ложка сахара, добавленная на ведро воды, обычно немного помогает делу – на кончиках елочки даже набухают почки. Но старые хвоинки все равно будут осыпаться.

Ботаник объясняет, что ускоряет процесс засыхания хвойного деревца сухой воздух, который обычно бывает зимой в квартирах. Поэтому не помешает хвоинки каким-либо образом увлажнить. Например, опрыскивать их раз в день из пульверизатора либо включить в комнате увлажнитель воздуха или хотя бы поставить рядом какую-то емкость с водой.

Куда девать лесную красавицу

Если вы заметили, что елочка начала осыпаться, лучше не затягивать: через день-другой все хвоинки могут оказаться на вашем ковровом покрытии, и вы будете еще долго выметать их из разных углов.

Чтобы вынести отслужившую свое елочку на улицу, не стоит тащить ее за комель через всю квартиру. Лучше обрезать ветки одну за другой у самого стволика и сложить в пластиковый пакет для мусора. Сделать это можно садовым секатором или просто ножом.

А вот куда девать елочку дальше? Оказывается, она еще может послужить.

- С 8 января по 1 февраля в Перми будет проходить акция по сбору живых елей «Елки, палки и щепа», - объясняет координатор проекта «Зеленая улица» Александра Перминова. - Собранные новогодние елочки мы будем вывозить в Экотехнопарк «Буматики» на дробление, затем щепки накроем пленкой и через некоторое время получим компост, который будем подсыпать при высадке в городе новых деревьев.

Принимать новогодние елки в Перми будут в пунктах «Разделяю сердцем» на таких улицах:

- Целинная, 31В;

- Макаренко, 29А;

- Нейвинская, 14Б;

- Свиязева, 58Б;

- в пункте приема «Экотакси» на Рязанской, 103А;

- возле остановки Докучаева в парке «Оранжевое лето».

При этом не надо будет дожидаться открытия этих пунктов - елки можно будет оставить возле них каждый день до конца января в любое время суток.