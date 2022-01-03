«Вложил душу и сердце». Скульптор рассказал, как создавал ледяной собор Василия Блаженного в Кунгурской пещере

На создание собора ушло чуть больше 150 блоков габаритами 100х50х15 сантиметров. Фото предоставлено Кунгурской ледяной пещерой

- Идея построить собор родилась у нашего руководителя после выставки «Зимний вернисаж» еще 2019 году, - говорят представители Кунгурской ледяной пещеры. - Вдохновленный работой уличных скульпторов наш руководитель решил, что в пещере обязательно должен появиться ледяной собор. К тому же, у нас пустовало пространство, которое нужно было чем-то заполнить. Мы закупили лед, договорились со скульптором и готовились начинать работы, но в 2020 году началась эпидемия коронавируса и строительство пришлось отложить. И только спустя два года нам все же удалось воплотить задуманное.

Работу поручили известному местному скульптору Алексею Исаеву. Сам Алексей родом из Чувашии, после армии он получил художественное образование и долгое время колесил по стране в качестве вольного художника. А 11 лет назад он приехал в Кунгур и так влюбился в местную природу, что уже не хочет никуда уезжать. Он купил здесь большой участок земли и занимается любимым делом - создает скульптуры изо льда и дерева, строит детские площадки, облагораживает парки культуры и рисует. А секретом успешных работ Алексей называет кусочек души, который он вкладывает в свои скульптуры.

Фото предоставлено Кунгурской ледяной пещерой

- В этот собор, как и в другие свои работы, я вложил свою душу и сердце, - откровенничает Исаев. - Не обошлось и без пролитых капель пота. Все ледяные блоки я сам пилил, сам доставал и сам привозил на место. На создание собора ушло чуть больше 150 блоков габаритами 100х50х15 сантиметров. Работать в самой пещере мне помогал Игорь Галкин.

По словам Алексея Исаева, перед созданием собора он распечатал на принтере его эскиз, несколько раз пришел на место будущего творения и прикидывал, как все будет выглядеть.

Фото предоставлено Кунгурской ледяной пещерой

- Ну а дальше - дело техники, - смеется Исаев. - Сначала мы разрезали ледяные блоки электрической и аккумуляторной пилами, так как бензиновой в пещере работать нельзя, а после ручными скребками придавали скульптуре конечную форму. В замкнутом пространстве работать было тяжело, к тому же трудиться приходилось по вечерам, когда не было потока туристов. Мы приезжали около 17:00 и заканчивали примерно в 22:00. Если бы не теснота и ограниченный график, думаю, с такой скульптурой управились бы в три раза быстрее.

Собор получился три с половиной метра в высоту. Вскоре к нему подведут освещение, и в праздник Рождества Христова ледовая композиция станет декорацией для проведения праздничного мероприятия.