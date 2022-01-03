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Общество3 января 2022 16:00

«Вложил душу и сердце». Скульптор рассказал, как создавал ледяной собор Василия Блаженного в Кунгурской пещере

Вскоре к объекту подведут освещение, и в праздник Рождества Христова ледовая композиция станет декорацией для проведения праздничного мероприятия.
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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На создание собора ушло чуть больше 150 блоков габаритами 100х50х15 сантиметров. Фото предоставлено Кунгурской ледяной пещерой

На создание собора ушло чуть больше 150 блоков габаритами 100х50х15 сантиметров. Фото предоставлено Кунгурской ледяной пещерой

- Идея построить собор родилась у нашего руководителя после выставки «Зимний вернисаж» еще 2019 году, - говорят представители Кунгурской ледяной пещеры. - Вдохновленный работой уличных скульпторов наш руководитель решил, что в пещере обязательно должен появиться ледяной собор. К тому же, у нас пустовало пространство, которое нужно было чем-то заполнить. Мы закупили лед, договорились со скульптором и готовились начинать работы, но в 2020 году началась эпидемия коронавируса и строительство пришлось отложить. И только спустя два года нам все же удалось воплотить задуманное.

Работу поручили известному местному скульптору Алексею Исаеву. Сам Алексей родом из Чувашии, после армии он получил художественное образование и долгое время колесил по стране в качестве вольного художника. А 11 лет назад он приехал в Кунгур и так влюбился в местную природу, что уже не хочет никуда уезжать. Он купил здесь большой участок земли и занимается любимым делом - создает скульптуры изо льда и дерева, строит детские площадки, облагораживает парки культуры и рисует. А секретом успешных работ Алексей называет кусочек души, который он вкладывает в свои скульптуры.

Фото предоставлено Кунгурской ледяной пещерой

Фото предоставлено Кунгурской ледяной пещерой

- В этот собор, как и в другие свои работы, я вложил свою душу и сердце, - откровенничает Исаев. - Не обошлось и без пролитых капель пота. Все ледяные блоки я сам пилил, сам доставал и сам привозил на место. На создание собора ушло чуть больше 150 блоков габаритами 100х50х15 сантиметров. Работать в самой пещере мне помогал Игорь Галкин.

По словам Алексея Исаева, перед созданием собора он распечатал на принтере его эскиз, несколько раз пришел на место будущего творения и прикидывал, как все будет выглядеть.

Фото предоставлено Кунгурской ледяной пещерой

Фото предоставлено Кунгурской ледяной пещерой

- Ну а дальше - дело техники, - смеется Исаев. - Сначала мы разрезали ледяные блоки электрической и аккумуляторной пилами, так как бензиновой в пещере работать нельзя, а после ручными скребками придавали скульптуре конечную форму. В замкнутом пространстве работать было тяжело, к тому же трудиться приходилось по вечерам, когда не было потока туристов. Мы приезжали около 17:00 и заканчивали примерно в 22:00. Если бы не теснота и ограниченный график, думаю, с такой скульптурой управились бы в три раза быстрее.

Собор получился три с половиной метра в высоту. Вскоре к нему подведут освещение, и в праздник Рождества Христова ледовая композиция станет декорацией для проведения праздничного мероприятия.

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