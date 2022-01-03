Алексей Дёмкин показал, как Пермь изменится в 2022 году

Набережная Камы в Кировском районе - самый долгожданный объект для жителей правого берега реки. Фото: demkin_an

Глава Перми Алексей Дёмкин в своем instagram-аккаунте рассказал и показал, какие новые объекты построят и реконструируют в 2022 году. Возглавляют список амбициозных планов властей дороги, далее - набережная Камы, а следом - реконструкция скверов и парков.

Дороги

В 2022 году начнется реконструкция еще одного участка улицы Карпинского - от Мира до шоссе Космонавтов. По словам мэра, там появится шестиполосная дорога с путепроводом через ж/д пути.

Улица Карпинского. Фото: demkin_an

- На Иве начнем строить новую дорогу по улице Сапфирная, которая очень важна для развития всего микрорайона, где идет масштабное строительство жилых домов, готов детский сад, возводится самая большая в городе школа на 1626 мест. Протяженность новой дороги составит 1,3 км, здесь будет сделаны освещение, ливневая канализация, пешеходные тротуары, - заявил Алексей Дёмкин.

Новая дорога в микрорайоне Ива. Фото: demkin_an

По словам градоначальника, на улице Ленина не только обновят дорогу и тротуары, но и изменят организацию дорожного движения: появятся новые остановки, профиль дороги будет приведен к единому виду.

- При этом изменения не повлияют на пропускную способность улицы, для обеспечения нормального движения перед перекрестками для поворота организуют три полосы, - объясняет Дёмкин.

Улица Ленина. Фото: demkin_an

Всего к 2022 году в Перми отремонтируют 21 улицу, в том числе Куйбышева, Борцов Революции, Юнг Прикамья, Адмирала Ушакова, Докучаева, проспект Парковый.

Набережная Камы

По словам мэра, перед разработкой проекта набережной Камы в Кировском районе власти провели опрос среди местных жителей. Большинство из них хотели бы видеть спокойную озелененную территорию для прогулок.

Набережная Камы в Кировском районе. Фото: demkin_an

В ходе ремонта на набережной обновим променадную часть, - говорит Алексей Дёмкин. - Будет восстановлено освещение, появятся площадки для тихого отдыха, детская и спортивная зоны, выполнено озеленение и разбивка цветников.

Набережная Камы в Кировском районе. Фото: demkin_an

Благоустроят и зону пляжа, где появится необходимая инфраструктура для летнего отдыха у воды.

Набережная Камы в Кировском районе. Фото: demkin_an

Парки и скверы

Также начнется ремонт районных парков и скверов, среди них: по ул. Колгановской, 62, ул. Корсуньской, 31, ул. Генерала Черняховского, 29, сквера по ул. Гашкова, 20.

Сквера на улице Макаренко. Фото: demkin_an

- Начнется капитальный ремонт сквера по ул. Макаренко. Этот объект победил в интернет-голосовании проектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь появится несколько функциональных зон: зона для проведения массовых мероприятий с фонтаном, детская игровая зона, спортивная площадка, зоны отдыха, - заявил градоначальник.

Сквера на улице Макаренко. Фото: demkin_an

Сквера на улице Макаренко. Фото: demkin_an

Сквер у гостиницы "Урал". Фото: demkin_an

Сквер у гостиницы "Урал". Фото: demkin_an

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