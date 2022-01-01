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Общество1 января 2022 7:33

Первый ребенок 2022 года дал отдохнуть пермским врачам в новогоднюю ночь

Девочка родилась уже утром
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Первый ребенок 2022 года родился утром 1 января

Первый ребенок 2022 года родился утром 1 января

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для врачей, дежурящих в стационарах, новогодняя ночь становится обычной рабочей. В Краевом перинатальном центре медики были готовы встречать младенцев, решивших появиться на свет одновременно с новым годом.

Но первый ребенок 2022 года оказался «невредным» - дал немного отдохнуть пермским врачам в новогоднюю ночь. Дочка Майи Викторовны из Верещагинского района родилась уже 1 января в 9 часов 50 минут. Девочка оказалась весом 3450, ростом 49 сантиметров.

Теперь малышка и ее мама будут праздновать 1 января сразу два праздника: новый год всей страны и личный новый год девочки.

«Комсомолка» поздравляет Майю Викторовну и ее дочку!

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