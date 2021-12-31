Коронавирус в Перми, последние новости на 31 декабря 2021 года: к новому году заболеваемость продолжила снижаться

Фото: permkrai.ru

За прошедшие сутки заболеваемость коронавирусом в Прикамье вновь снизилась. На 30 декабря в регионе выявили 445 заражений.

В краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 196 пациентов. 80 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от ковида и его последствий скончались 7 443 человека. Общее число инфицированных в регионе достигло 159 708.

Новые заражения выявили в 34-х муниципалитетах региона. 230 – в Перми. 37 – в Чайковском. 19 – в Александровском районе.

Фото: permkrai.ru

В Лысьве коронавирус диагностировали у 18 жителей, в Чусовском городском округе – у 16, в Ильинском городском округе – у 12. В Березниках – у 11.

По 8 жителей заболели в Губахе, Краснокамском городском округе и Пермском муниципальном районе. По 7 заражений выявлено в Кизеле, Кунгуре, Осинском городском округе и Сивинском муниципальном округе.