Суд не стал смягчать наказание подростку, насмерть сбившему девушку на папином Lexus

Суд вновь будет принимать решение о наказании подростку-лихачу. Фото: Василий Вахрин

28 декабря Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил решение о смягчении наказания пермскому подростку Адилу Мирзоеву, который в 17 лет сел за руль папиного Lexus, поехал за бургерами, разогнался и на огромной скорости сбил 24-летнюю девушку.

Авария произошла, напомним, 6 мая 2020 года на пересечении шоссе Космонавтов и братьев Игнатовых. Внедорожник Lexus несся через перекресток и сбил 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть, чтобы сесть на автобус и ехать домой.

От страшного удара пострадавшую отбросило на несколько десятков метров. Она скончалась от травм, несовместимых с жизнью, до приезда медиков «скорой помощи».

Марии было всего 24 года. Фото: семейный архив.

Сначала суд приговорил его к двум годам условно, с запретом управлять транспортными средствами в ближайшие 2 года 10 месяцев, но потом вышестоящая инстанция все-таки отправила несовершеннолетнего лихача на полтора года в воспитательную колонию.

Когда осужденному исполнилось 18 лет, суд решил не переводить его во взрослую колонию, а принял решение смягчить наказание, заменив неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания.

С таким решением не согласились родные погибшей девушки, они подали жалобу в Седьмой кассационный суд и выиграли. Решение вышестоящей инстанции о назначении нового наказания направлено в Пермь. Когда, после новогодних праздников, оно поступит, суд должен будет принять новое решение о наказании виновному.

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