Дмитрий Махонин. Фото: permkrai.ru

На официальном сайте правительства региона сегодня, 30 декабря, было опубликовано поздравление губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с Новым годом 2022, адресованное жителям края. Публикуем текст полностью.

"Поздравляю вас с Новым годом!

Прошедший год был непростым для всех – пандемия коронавируса изменила многое в нашей жизни. Но у каждого из нас были светлые моменты, яркие события и впечатления. Вместе мы меняли облик региона, создавали достойные и комфортные условия для жизни.

Новый год – самый долгожданный и любимый праздник, который дарит нам возможность провести время с родными и друзьями, создает особую атмосферу и уверенность, что все задуманное – непременно сбудется. В эти праздничные дни, как в детстве, мы вновь верим в то, что чудеса случаются. Но знаем – за каждым чудом стоят наш труд, усилия и забота.

Пусть 2022 год будет наполнен яркими событиями и впечатлениями, принесет мир, благополучие и удачу. Вместе мы изменим жизнь к лучшему, и сделаем Пермский край еще более сильным и процветающим. Желаю крепкого здоровья, счастья, энергии для воплощения всех идей и планов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодний путеводитель «КП»: где погулять пермякам в первую ночь 2022 года и в зимние каникулы

И как работают в Перми в каникулы 2022 поликлиники, почта, банки и МФЦ (Подробнее..)