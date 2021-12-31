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Общество31 декабря 2021 2:01

Лучшие фото Прикамья 2021 года от «Комсомольской правды»

Мы отобрали для вас самые яркие снимки наших фотокорреспондентов уходящего года
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Балет на закате, съемки фильма «Чук и Гек», жаркое лето-2021, салют на День города, возвращение «Амкара» – эти и другие яркие события сохранили для вас наши фотокорреспонденты.

Давайте еще раз вспомним, каким был уходящий год. Мы отобрали для вас самые красивые фотографии-2021.

Новый год - время подарков.

Новый год - время подарков.

Новый год - время подарков.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лучшая ледовая скульптура-2021 на эспланаде.

Лучшая ледовая скульптура-2021 на эспланаде.

Лучшая ледовая скульптура-2021 на эспланаде.

Фото: Андрей МАТЛИН

Зимняя Кама.

Зимняя Кама.

Зимняя Кама.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Съемки фильма "Чук и Гек".

Съемки фильма "Чук и Гек". Фото: Виктор Михалев.

Съемки фильма "Чук и Гек". Фото: Виктор Михалев.

Лед на Каме.

Лед на Каме.

Лед на Каме.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лазоревка в Черняевском лесу.

Фото: Нэлля Бормотова.

Фото: Нэлля Бормотова.

Весной в Перми мыли памятники.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые цветы.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Светлое Рождество Христово.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весна.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весеннее настроение.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это День Победы.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поздравление с Днем Победы.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Игры в весеннем лесу.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дама с собачкой.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жаркая весна-2021.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свет и музыка.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девушка на сапе.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На эспланаде.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отдых на траве.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вид с горы Аю-Даг на Артек и Гурзуф.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечерняя Пермь.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одиночество.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока еще художественная галерея.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Город с высоты птичьего полета.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хохловский залив.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два веселых гуся.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Амкар" возвращается.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Балет на закате.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чайка над Камой.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Городские зарисовки.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День города.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздничный фейерверк.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На съемочной площадке фильма "Елки 8".

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рыцари на Хохловских холмах.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Реставрируют пермских деревянных богов.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ковидные ограничения.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За ВДВ!

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первое сентября.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рябиновая пастораль.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Золотая осень.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые заморозки.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Счастье не за горами" отправили на реставрацию.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осенний пейзаж.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Безысходность.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компрос.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горожане.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хорошее настроение.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полет над рекой.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В борьбе за выживание.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Птичьи посиделки.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мальчик с собакой.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ожидание зимы.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каток на набережной.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снежная королева.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь новогодняя.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О РАЗНОМ