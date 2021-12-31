Лучшие фото Прикамья 2021 года от «Комсомольской правды»

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Балет на закате, съемки фильма «Чук и Гек», жаркое лето-2021, салют на День города, возвращение «Амкара» – эти и другие яркие события сохранили для вас наши фотокорреспонденты.
Давайте еще раз вспомним, каким был уходящий год. Мы отобрали для вас самые красивые фотографии-2021.
Новый год - время подарков.
Новый год - время подарков.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Лучшая ледовая скульптура-2021 на эспланаде.
Лучшая ледовая скульптура-2021 на эспланаде.
Фото: Андрей МАТЛИН
Зимняя Кама.
Зимняя Кама.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Съемки фильма "Чук и Гек".
Съемки фильма "Чук и Гек". Фото: Виктор Михалев.
Лед на Каме.
Лед на Каме.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Лазоревка в Черняевском лесу.
Фото: Нэлля Бормотова.
Весной в Перми мыли памятники.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Первые цветы.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Светлое Рождество Христово.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Весна.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Весеннее настроение.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Это День Победы.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Поздравление с Днем Победы.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Игры в весеннем лесу.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Дама с собачкой.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жаркая весна-2021.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Свет и музыка.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Девушка на сапе.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На эспланаде.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Отдых на траве.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вид с горы Аю-Даг на Артек и Гурзуф.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вечерняя Пермь.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Одиночество.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пока еще художественная галерея.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Город с высоты птичьего полета.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Хохловский залив.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Два веселых гуся.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
"Амкар" возвращается.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Балет на закате.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Чайка над Камой.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Городские зарисовки.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
День города.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Праздничный фейерверк.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На съемочной площадке фильма "Елки 8".
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Рыцари на Хохловских холмах.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Реставрируют пермских деревянных богов.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ковидные ограничения.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
За ВДВ!
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Первое сентября.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Рябиновая пастораль.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Золотая осень.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Первые заморозки.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
"Счастье не за горами" отправили на реставрацию.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Осенний пейзаж.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Безысходность.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Компрос.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Горожане.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Хорошее настроение.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Полет над рекой.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В борьбе за выживание.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Птичьи посиделки.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Мальчик с собакой.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В ожидание зимы.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Каток на набережной.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Снежная королева.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пермь новогодняя.
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО