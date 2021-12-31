Лучшие фото Прикамья 2021 года от «Комсомольской правды»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Балет на закате, съемки фильма «Чук и Гек», жаркое лето-2021, салют на День города, возвращение «Амкара» – эти и другие яркие события сохранили для вас наши фотокорреспонденты.

Давайте еще раз вспомним, каким был уходящий год. Мы отобрали для вас самые красивые фотографии-2021.

Новый год - время подарков.

Новый год - время подарков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лучшая ледовая скульптура-2021 на эспланаде.

Лучшая ледовая скульптура-2021 на эспланаде. Фото: Андрей МАТЛИН

Зимняя Кама.

Зимняя Кама. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Съемки фильма "Чук и Гек".

Съемки фильма "Чук и Гек". Фото: Виктор Михалев.

Лед на Каме.

Лед на Каме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лазоревка в Черняевском лесу.

Фото: Нэлля Бормотова.

Весной в Перми мыли памятники.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые цветы.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Светлое Рождество Христово.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весна.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весеннее настроение.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это День Победы.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поздравление с Днем Победы.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Игры в весеннем лесу.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дама с собачкой.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жаркая весна-2021.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свет и музыка.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девушка на сапе.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На эспланаде.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отдых на траве.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вид с горы Аю-Даг на Артек и Гурзуф.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечерняя Пермь.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одиночество.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока еще художественная галерея.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Город с высоты птичьего полета.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хохловский залив.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два веселых гуся.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Амкар" возвращается.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Балет на закате.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чайка над Камой.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Городские зарисовки.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День города.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Праздничный фейерверк.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На съемочной площадке фильма "Елки 8".

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рыцари на Хохловских холмах.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Реставрируют пермских деревянных богов.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ковидные ограничения.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За ВДВ!

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первое сентября.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рябиновая пастораль.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Золотая осень.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые заморозки.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Счастье не за горами" отправили на реставрацию.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осенний пейзаж.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Безысходность.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компрос.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горожане.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хорошее настроение.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полет над рекой.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В борьбе за выживание.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Птичьи посиделки.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мальчик с собакой.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ожидание зимы.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каток на набережной.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снежная королева.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь новогодняя.