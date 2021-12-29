Коронавирус в Перми, последние новости на 30 декабря 2021 года: «Омикрон» ожидается в регионе в конце января - начале февраля

За минувшие сутки в Прикамье впервые с сентября зафиксировано менее 500 заражений ковидом Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус в Перми, последние новости на 30 декабря 2021 года: губернатор Пермского края предупредил о рисках возникновения новой волны коронавируса после новогодних праздников, а министр здравоохранения - о новом штамме коронавируса.

- Призываю жителей Пермского края пройти вакцинацию и ревакцинацию, ведь в конце января - начале февраля мы действительно ожидаем подъема заболеваемости, возможен новый штамм, - рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. – Также в поликлиниках будет проводиться углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирусную инфекцию, поэтому я призываю всех переболевших воспользоваться этой возможностью и пройти ее в праздничные дни.

Тем не менее пока суточная заболеваемость коронавирусом постепенно снижается. За минувшие сутки в Прикамье впервые с сентября зафиксировано менее 500 заражений ковидом – 480.

Фото: оперштаб

Общее число подтвержденных заражений в Прикамье с начала пандемии достигло 159 263. За сутки в регионе проведено 6 399 ПЦР-тестов на коронавирус.

В краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 242 пациента. Из них 81 подключен к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в регионе от ковида скончались 7 425 человек. К сожалению, за минувшие сутки инфекция унесла жизни еще 16 человек.

Кстати, накануне Минздрав сообщил, как будут работать в новогодние каникулы 2022 поликлиники, больницы и пункты вакцинации Пермского края. Стационары, травмпункты, служба скорой помощи, санитарная авиация с 1 по 9 января 2022 года будут работать круглосуточно. Также медики рассказали о необходимых мерах предосторожности в новогодние праздники. Подробности читайте в нашем материале.