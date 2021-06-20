Невзирая на ограничения из-за коронавируса, в Прикамье устраивают разудалые ночные дискотеки

Скриншот видео.

В Пермском крае в последнее время не сокращается, а, наоборот, растет число случаев заражения COVID-19. Только за минувшие сутки зарегистрировано 130 таких случаев.

Краевой антикороновирусный оперштаб пока не вводит новые ограничения. Но и те немногие, что действуют, - не соблюдаются.

В соцсети ВКонтакте, в группе «Подслушано Соликамск!» пользователь выложил видеосвидетельство того, как возле ночного клуба на улице народ устраивает разудалые ночные гулянки.

- Обратите внимание, администрация и полиция города Соликамска, что делается во дворе напротив ночного клуба «Район», - сопроводил автор поста видео. - Может, кто-то остановит этот беспредел? Кому-то весело там?! А мы спать не можем, потому что с одиннадцати вечера и до восьми утра все это продолжается.

- Клубы вообще не должны работать, - напомнил один из посетителей соцстраницы.

- Я живу в 29-ом доме по Черняховского и то спать сложно, а тем, кто в 31-ом доме и в 40-ом по улице Культуры я вообще не представляю, как можно заснуть, - это какой-то ад начинается с пятницы по субботу, - подтверждает одна из посетительниц соцстранички. - Народ напьется там в клубе и потом гуляет всю ночь у нас под окнами на лавочках. Куда на них жаловаться? Полицию же не будешь каждые 5 минут вызывать.

- Мне только одной кажется, что этот бедлам по всему городу? – возмущается жительница Соликамска. - У нас на площади Ленина почти каждую ночь дискотека!