Коронавирус в Перми, последние новости на 20 июня 2021 года: среди вновь заболевших 18 детей

На лечении в больнице остается 702 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 20 июня общее число инфицированных коронавирусом достигло 59 398. За предыдущие сутки выявлено 122 новых случая заражения COVID-19: 12 человек проходят лечение в больницах, 110 – амбулаторно на дому.

В числе новых инфицированных 18 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 25 человек, от 30 до 49 лет – 41 человек, 21 в возрасте 50-64 и 17 человек старше 65 лет.

Вновь заболевшие обнаружены в 15 территориях региона. В Пермском крае зафиксировано 122 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 15 территориях региона.

Инфографика: оперштаб

Абсолютное большинство инфицированных выявлено в Перми – 90. На втором месте по заболеваемости – Октябрьский городской округ, где COVID-19 диагностирован у 7 человек. Третье место занял Чайковский, в котором обнаружено 6 жителей с коронавирусом.

По 4 случая заражения зафиксировано в Добрянском и Осинском городских округах. В Александровском муниципальном округе инфекция подтвердилась у 2 человек.

По одному инфицированному в Куеде, Кунгуре, Пермском районе, а также Верещагинском, Горнозаводском, Гремячинском, Лысьвенском, Чернушинском и Чусовском городских округах.

Выздоровел за минувшие сутки 159 человек, всего же в Пермском крае вылечились от коронавируса 53843 жителя. На лечении в больнице остается 702 человека, в том числе 28 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 27,1 процента.

1907 человек находятся на карантине.

По информации Роспотребнадзора, скончались от коронавируса за минувшие сутки еще 8 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае 2588 летальных исхода от ковида.