Коронавирус в Перми, последние новости на 19 июня 2021 года: только каждый пятый пермяк поддерживает идею обязательной вакцинации

Более 272 тысяч жителей привиты от коронавируса хотя бы одним компонентом вакцины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 19 июня общее число инфицированных коронавирусом достигло 59 276. За предыдущие сутки выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19: 16 человек проходят лечение в больницах, 102 – амбулаторно на дому.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 59 276. В числе вновь заболевших шестеро детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 15 человек, от 30 до 49 лет – 54 человека, 27 в возрасте 50-64 и 16 человек старше 65 лет.

Вновь заболевшие обнаружены в 21 территории региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 77. В Чусовском городском округе обнаружено 7 человек с инфекцией. По 4 заболевших зафиксировано в Кунгуре, Очерском городском округе и Пермском муниципальном районе. По 3 жителей с коронавирусом выявлено в Александровском муниципальном округе и Красновишерском городском округе. Еще по 2 случая заражения COVID-19 обнаружено в Кунгурском муниципальном районе и Оханском городском округе. По одному заболевшему зафиксировано в двенадцати территориях Пермского края.

Инфографика: оперштаб

Выздоровел за минувшие сутки 131 человек, всего же в Пермском крае вылечились от коронавируса 53684 жителя. На лечении в больнице остается 657 человек, в том числе 29 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 21,4 процента.

1580 человек находятся на карантине.

По информации Роспотребнадзора, скончались от коронавируса за минувшие сутки еще 8 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае 2580 летальных исхода от ковида.

В Перми продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Сейчас пермяки могут выбрать одну из трех 3 вакцин – «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «КовиВак».

Всего, как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, на 19 июня более 272 тысяч жителей привиты от коронавируса хотя бы одним компонентом вакцины.

При этом, по исследованию компании HeadHunter, 41 процент опрошенных жителей Пермского края однозначно против решения о том, что работодатели из ряда отраслей должны обязательно вакцинировать не менее 60 процента персонала. Еще 14 процентов сообщили, что скорее не поддерживают эту инициативу, столько же – скорее за. И лишь 21процент однозначно одобряют обязательную вакцинацию. 10 процентов затруднились ответить. При этом 30 процентов рассказали, что уже и так сделали прививку от коронавируса, 12 процентов собираются ее поставить, 41 процент точно не планируют, а 17 процентов в целом не против, но пока сомневаются.