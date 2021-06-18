«Нам слезы глотать всю оставшуюся жизнь, а его на свободу». Суд смягчил наказание подростку, насмерть сбившему на папином Lexus девушку

До момента, пока решение не вступит в законную силу, осужденный будет находиться в воспитательной колонии. Фото: Василий Вахрин

- Нам теперь всю жизнь слезы глотать, а он посидел полгода в пионерском лагере и домой поедет, - плачет Нина Викторовна, мама погибшей год назад 24-летней девушки Марии К.

Громкая трагедия произошла в Перми, напомним, в мае 2020 года. На пересечении шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых Lexus, летевший через перекресток на красный свет, сбил девушку. За рулем папиной иномарки сидел 17-летний подросток. Пострадавшая скончалась от полученных травм до приезда «скорой помощи».

Сначала районный суд приговорил виновника смертельной аварии к двум годам условного срока, но в сентябре 2020-го подсудимого взяли под стражу в зале заседания в краевом суде. Родные погибшей девушки не согласились со столь мягким наказанием и обжаловали приговор.

Но отсидев несколько месяцев, виновник гибели молодой цветущей женщины запросился на свободу. Он подал прошение о смягчении ему наказания и 18 июня получил его.

Погибшей под колесами Lexus девушке было всего 24 года. Фото: семейный архив.

- Суд удовлетворил ходатайство адвоката и заменил лишение свободы на ограничение свободы сроком на семь месяцев и 18 дней, - рассказали «КП» в пресс-службе Пермского районного суда Пермского края. – Однако до момента, пока решение не вступит в законную силу, осужденный будет находиться в колонии.

Перед тем, как ехать в Пермь на этот суд, Нина Викторовна сходила на кладбище к дочери. Принесла цветы, поплакала.

- Это ведь уже второе его прошение, первое рассматривалось в апреле в той колонии, где он отбывает наказание, - продолжает Нина Викторовна. – Мы приезжали туда. Условия как в пионерском лагере: стадион, библиотека… Он ходил там без конвоя, спортом занимался, зарабатывал грамоты, работал в пекарне и был на хорошем счету. На суд его адвокат принес сплошь положительные характеристики, и его отпустили на свободу.

В феврале осужденному исполнилось 18 лет и по правилам его должны были переводить из колонии для подростков во взрослое учреждение. Но этого не случилось. А сейчас суд и вовсе заменил ему реальное лишение свободы на ограничение свободы.

- Мы, конечно же, не согласны с этим и будем обжаловать решение, - говорит мама погибшей Марии К.

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