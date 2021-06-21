Едем и едим с пользой для здоровья!

Фото: Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

А что? Отличная идея! Ни минутки потерянного времени. Раньше народ собрания сочинений Тургенева или Ремарка успевал в общественном транспорте перечитать, или всего Стивена Кинга – тоже пища, но для души. А теперь предлагаются мини - видеолекции о том, каким должен быть рацион питания у детей, спортсменов, будущих мам, людей пожилых и работающих в тяжелых условиях труда. Сегодняшний день диктует свои потребности. К сожалению, многие россияне страдают ожирением, причем как в юном и среднем возрасте, так и в нежном детском. Кроме того, на дворе до сих пор пандемия. А здоровое питание формирует иммунитет человека, позволяющий бороться с инфекциями.

Поэтому о том, что такое здоровая еда, как питаться правильно, чтобы быть и сильным, и красивым, и устойчивым ко всем хворям на протяжении всей жизни, говорить с людьми просто необходимо.

Более того, тема здорового и правильного питания россиян настолько важна, что ей посвящена отдельная государственная программа в составе национального проекта «Демография». Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», который является частью нацпроекта «Демография», стартовавшего в России в 2019 году, реализуется Роспотребнадзором по всей стране. Ключевые задачи и цели – создать в нашей стране среду, способствующую ведению здорового образа жизни, включая правильное питание, и сформировать систему научно достоверного информирования населения о принципах здорового питания и постоянного мониторинга пищевой продукции с точки зрения качества, безопасности и полезности. Роспотребнадзор отвечает за благополучие человека в целом, в том числе и за качественную и безопасную продукцию на полках магазинов. В период пандемии повестка правильного и сбалансированного рациона как никогда актуальна, способность организма противостоять вирусам и инфекциям напрямую зависит от качества питания. Для решения этой задачи по поручению Президента РФ реализуется стратегия повышения качества пищевой продукции. В связи с этим в Федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов» были внесены изменения. Впервые в России появились понятия «здоровое питание», «качество пищевых продуктов» и «горячее питание», а также сформулированы принципы здорового питания, закрепленные на законодательном уровне.

Роспотребнадзор создал систему мониторинга за состоянием питания населения и его качеством. Теперь поступающая на магазинные продукция тщательно отслеживается. Проводятся оценки фактического питания людей: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах, каковы региональные особенности питания и насколько рацион россиян отвечает принципам здорового питания и рекомендациям по потреблению сахара, соли, наличию необходимых микроэлементов и витаминов. Идет широкомасштабная массовая научно- просветительская работа.

Формы подачи информации используются самые разные – это и интернет-портал здоровое-питание.рф, и Школа здорового питания, и «Книга о вкусной и здоровой пище по-новому», и раздел на сайте kp.ru «Время питаться правильно», и множество просветительских мероприятий в регионах.

В частности, в Перми о здоровом питании придумали вещать с мониторов городских автобусов. С 31 мая – по 30 июня на 164 мониторах, размещенных в пермских автобусных маршрутах, ведется трансляция просветительских видеоматериалов проекта «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ».

- Нам было важно охватить как можно большую аудиторию граждан всех социальных и возрастных категорий, - рассказывает Светлана Борей, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, о том, как родилась их необычная акция. – Для этого мы выбрали четыре самых ходовых и длинных маршрута, которые соединяют окраинные спальные районы города и проходят через центр. Поэтому ежедневно наши ролики видит очень много людей. С целью оценки эффективности акции мы мониторим просматриваемость видеоматериалов по каждому направлению. К середине июня охват аудитории составил более 1,6 млн человек. Мы также видим отдачу от проекта, когда знакомые и друзья присылают нам свои фотографии и видео с изображением трансляций наших материалов и комментариями «мы видели», «читали», «это здорово!».

Обучающие материалы разработаны специалистами краевого Управления Роспотребнадзора с учетом особенностей определенных групп населения. Восемь разных видеороликов содержат рекомендации о правильном питании и адресованы разным группам населения.

Акция организована Управлением Роспотребнадзора совместно с телекомпанией «Ветта», администрацией Перми и министерством транспорта Пермского края.

Видеоматериалы, а также обучающие программы проекта «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» размещены на сайте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Рекомендации экспертов, новости, рецепты опубликованы на специальном портале – здоровое-питание.рф.