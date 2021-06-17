В Перми появится общегородское кладбище

Память - одно из важных человеческих качеств. Фото: Николай Александров

В Перми готовят к открытию новое общегородское кладбище. Этот вопрос более чем актуален. Как известно, кладбище Северное исчерпало свои возможности.

Таким общегородским кладбищем должно стать Восточное.

- Городу-миллионнику необходимо иметь свое общегородское кладбище, тем более что сейчас площади существующих в Перми кладбищ заканчиваются, - отметили в городской администрации. - Место для обустройства такого кладбища определено Генпланом Перми. Оно будет расположено на окраине города, при этом к нему обеспечен подъезд.

Как объяснили в администрации Перми, на кладбище уже сейчас выполнены работы по землеустройству и строительству подъездной дороги, по благоустройству и озеленению территории, построена трансформаторная подстанция и контрольно-пропускной пункт.

Сейчас объявлена закупка, победителю которой предстоит провести техническое обследование, инженерные изыскания, работы по установлению санитарно-защитной зоны, разработать проектную документацию так, чтобы для жителей расположенных в относительной близости жилых массивов была обеспечена безопасность.

- Решение о строительстве кладбища Восточное было принято давно, его реализация началась еще 15 лет назад, - напомнил главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов. - Оно уже практически подготовлено для оказания услуг по захоронению. На нем сформированы кварталы, подъездные и внутриквартальные дороги, частично возведена инфраструктура. Сейчас осталось оптимизировать уже готовую проектную документацию: поначалу планировалось, что этот комплекс будет охватывать потребности в захоронениях населения всего Пермского края, а не только Перми. Сейчас необходимо разделить введение этого объекта в эксплуатацию на этапы, определить сроки пусковых очередей и, соответственно, произвести закрепление границ санитарно-защитных зон для того, чтобы там не производилось строительства, не отвечающего требованиям законодательства.

Где хоронят сейчас?

Сейчас в городе для новых захоронений открыты 3 кладбища - Головановское площадью 2 гектара, Заозерское - 30,2 гектара, Банная гора (новое) - 38,1 гектара. Подзахоронения к могилам близких родственников возможны на Северном, Окуловском, Закамском, Верхне-Курьинском, Южном и Ново-Лядовском кладбищах и на Кислотных дачах.

Самое большое Северное кладбище, которое долгое время было общегородским, за годы своего существования исчерпало свои возможности, в том числе и резервные площади. Это уже и так одно из самых больших кладбищ страны, его площадь составляет 250 гектаров.

НАША СПРАВКА

Обустройство территории кладбища Восточное началось еще в 2006 году по адресу: Сылвенский тракт, 15. Его месторасположение определено Генеральным планом города. При выборе участка учитывалось соответствие требованиям законодательства, в том числе СанПиН, а также его транспортная доступность - из города уже существует автомобильная дорога. Кладбище образовано из нескольких земельных участков общей площадью 51,4 гектара. В результате проведенных работ площадь кладбища Восточное, уже подготовленная под погребение, составляет 20,7 гектара.