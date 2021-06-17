На следующей неделе в Прикамье вновь может пожаловать тропическая жара

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После по-летнему теплого мая и жаркого начала июня в Прикамье пришла прохлада. Не означает ли это, что хорошая погода кончилась?

- Лето рано списывать со счетов, - успокаивает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Действительно, после душной и жаркой погоды у нас наступили прохладные дни, но прозлада продлится недолго.

В пятницу мы по-прежнему будем находиться в прохладной воздушной массе. Днем будет от +17 до +20 градусов. Холодной будет и ночь на воскресенье – около +10 или чуть выше. А в выходные дни Прикамье окажется между двумя зонами – над европейской частью страны будет циркулировать очень теплый воздух, а в Западную Сибирь – затекать холодный. Так что погода будет неустойчивой, причем, в западных территориях края будет градусов на 7-8 прохладнее, чем в восточных, а Пермь будет находиться в пограничном состоянии.

Днем в субботу в краевом центре будет от 23 до 25 градусов, а в воскресенье столбик термометра может подняться и до 26 градусов. При этом в выходные то тут, то там будут греметь грозы и идти дожди.

А вот в понедельник на территорию края вновь начнет поступать тропический воздух, и днем может потеплеть до 28 градусов или даже больше, при этом местами ожидаются сильные грозы. Но пока неясно, как надолго эта жара у нас задержится.