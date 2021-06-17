Ноги без больных вен — лето без осложнений!

Здоровым ногам - лето в радость! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето в Перми в этом году впервые за долгое время выдалось жарким и солнечным. Но не радуются хорошей погоде те, кто страдает от варикозной болезни. Им жара приносит отеки, застой крови, боль и повышенный риск образования тромбов.

И очень обидно вместо того, чтобы загорать на пляже, прятать ноги под длинными брюками или затягивать их в компрессионные чулки.

Что же делать? Лечить!

Начните с диагноза

Первым шагом становится обследование у хирурга-флеболога. Чтобы врач точно и правильно поставил диагноз, расскажите ему обо всех симптомах заболевания: когда появились первые темные узоры и разбухшие вены, и что происходит с вашими ногами сейчас. Затем врач проведет ультразвуковое дуплексное сканирование, которое специалисту состояние клапанов в венах, скорость кровотока, очаги застоя крови и возможные места образования тромбов.

Лазер лечит варикоз

Лазерное лечение широко используют во всем мире на любой стадии развития варикоза. Через прокол на коже лазер проникает в больную вену и буквально ее «запаивает». Такая операция не требует госпитализации и не оставляет шрамов. Решив проблемы с венами на ногах, вы защитите себя от тромбоза - смертельно опасного осложнения варикозной болезни, вас уже не будут мучить отеки и боли. И к тому же вылечить варикоз в начале лета – значит, вернуть себе уже к июлю-августу радости долгих прогулок, отдых на пляже, работу на даче.

Все включено

Стоимость лечения варикоза лазером зависит от сложности процедуры, а она, в свою очередь — от степени выраженности у пациента варикозной болезни, клинической картины. По степени сложности программы лазерного лечения разделены на 5 групп, и у каждой из них фиксированная цена. Каждая такая программа — это «пакет»: в него уже входит стоимость самого лечения, всех предварительных анализов, компрессионного послеоперационного трикотажа и двух контрольных осмотров.

Летом лечить еще и выгодно! Скидка на лазер до 25%

В июне в клинике «Варикоза нет» особенные скидки на лазерное лечение! 15% на лечение одной ноги, 25% — для двух ног.

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