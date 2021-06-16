Политический тренер президента ориентирует партию «Новые люди» в Перми на победу

Александр Кравцов, основатель «Школы манипуляции». Фото: архив "КП"

«Не пойду на выборы – и без того давно известно, кто там победит», - часто приходится слышать такое мнение. Принято считать, что шансы на победу есть только у давно раскрученных политиков и партий. Но с таким подходом абсолютно не согласен самый крутой политический коуч России.

- Политика – это тоже искусство. И ей можно научиться, - говорит кандидат наук, политический тренер Александр Кравцов, основатель «Школы манипуляции».

На его счету 11 лет работы на выборах и в бизнесе и сотни людей, преодолевших новые рубежи благодаря его советам, в том числе – и президент одной из стран. А на днях Александр Кравцов приехал в Пермь.

Появление в Перми политического тренера такого уровня интригует: в чем цель его приезда? Но интрига раскрывается просто. Александра пригласила партия «Новые люди». Он будет готовить кандидатов, которые пойдут на выборы в Государственную думу, Законодательное Собрание и Пермскую городскую Думу.

- Я работал с представителями разных партий, - рассказал Александр Кравцов. - Чем меня заинтересовали Новые люди? Это ребята, у которых глаза горят. И когда они говорят, что хотят изменить Пермский край, они «зажигают» других и верят в возможность изменений. И для меня очень важно, чтобы именно эти ребята выиграли, а не профессиональные политиканы.

Как нам сообщил источник в партии «Новые люди», их кандидаты будут заявлены по всем избирательным округам Пермского края. Это говорит о том, насколько серьезно «Новые люди» подошли к выборам. Партия, совсем недавно появившаяся на политическом небосклоне, всерьез заявляет о себе. «Новые люди» ориентированы на победу, их не устраивает обычное участие в выборах. У многих сегодняшних депутатов разных уровней появился реальный конкурент на выборах 19 сентября.

- «Новые люди» уже победили в некоторых регионах и растревожили улей, - считает Александр Кравцов. - Я вижу, как эти ребята приходят во власть и тотчас предлагают новые идеи. Они не готовы ждать, они предлагают поменять то, что не устраивает людей - сразу и сейчас.

Справка КП

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель – Алексей Нечаев, президент научно-производственной компании. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.