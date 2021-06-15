Грозит ли пермякам третья волна коронавируса

Эпидемиологи утверждают, что вакцина «Спутник V» покрывает все существующие штаммы всех завозных вариантов COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

96, 97, 102, 107… статистика по заболевшим COVID-19 в Пермском крае вновь заставляет нас задуматься об этой опасной инфекции, тем более, что в Москве и других городах России уже начали вводить коронавирусные ограничения.

- Все ограничительные мероприятия вводятся оперативным штабом с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков. - Пока в нашем регионе ситуация стабильная, но инфекция циркулирует ежедневно, и мы должны научиться управлять ей.

Главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 июня в Перми прошло заседание санитарно-эпидемиологической комиссии, где краевому Минздраву поставили четкие задачи: находиться в состоянии постоянной готовности, чтобы в любой момент иметь возможность расширить лечебную базу для оказания медицинской помощи вновь заболевшим.

Способы как не заболеть коронавирусом, для пермяков остаются прежними: соблюдать масочный режим, не посещать массовые мероприятия и пройти вакцинацию.

- Группа, которая уже давно и активно вакцинируется, это лица старше 60 лет, - продолжает Вадислав Васильевич. - Поэтому сейчас коронавирусом чаще заражаются лица более молодого возраста: работающее население и молодежь. А чтобы защитить свою семью, родственников и производственные коллективы, нужно сделать прививку. Мы уже заказали дополнительные 35 тысяч доз вакцины, которые придут в Пермский край на этой неделе, и переходим к активной иммунизации. В Пермском крае сейчас открыто более 100 пунктов вакцинации, практикуется работа мобильных пунктов и выездных бригад.

Сейчас много говорят о различных мутациях вируса, однако эпидемиологи утверждают, что вакцина «Спутник V» покрывает все существующие штаммы всех завозных вариантов COVID-19.

Еще один вопрос, который вызывает недоумение: на дворе лето, тепло, люди собираются ехать в отпуск, но вдруг происходит резкий подъем заболеваемости, почему?

- Вирус этот очень коварный, ему необходимо выжить в окружающей среде, и как только он находит новых восприимчивых людей, он тут же поражает их инфекцией, - объясняет Вадислав Семериков.

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График работы мобильных пунктов вакцинации

Торговый центр «Карусель» (1-й этаж), ш. Космонавтов, 59: до 18 июня с 14.00 до 19.00, 19 и 20 июня с 10.00 до 14.00.

Микрорайон Ива, ул. Сакко и Ванцетти, 93а (автобус около детской поликлиники): 17 июня с 17.00 до 20.00.

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9 (1-й этаж): 17 июня с 13.00 до 18.00.