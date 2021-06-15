Как пермякам получить кэшбэк за отдых в детском лагере

Воспользоваться кэшбэком смогут также родители, получившие сертификат на отдых детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители могут вернуть половину стоимости путевки в детский лагерь, правда, сумма возврата не может превышать 20 тысяч рублей. Рассказываем, как это сделать.

- Если путевка в детский лагерь была оплачена до 25 мая, то после 15 июня надо зайти на сайт Госуслуг и заполнить заявку на возмещение части средств, - объяснили в департаменте социальной политики Перми. - Для этого у родителей на руках должны быть договор, чек об оплате или другой документ, подтверждающий оплату, и отрывной талон к путевке из лагеря. Деньги вернутся на карту «Мир» в течение 15 дней.

Кэшбэк за путевку, купленную после 25 мая, вернется только в том случае, если поездка в лагерь была оплачена картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. При этом лагерь тоже должен участвовать в программе кэшбэка. Если эти условия выполнены, в течение 5 дней на карту «Мир» будет автоматически зачислен возврат.

Воспользоваться кэшбэком смогут также родители, получившие сертификат на отдых детей. В этом случае можно вернуть половину суммы, которую родители доплатили к сертификату самостоятельно.