От княгини Ольги до Николая Японского: в Перми открылась выставка «Русские миссионеры»

Анна Громова представила выставку «Русские миссионеры» губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В день города в Перми проходили не только развлекательные мероприятия. На площади у театра оперы и балета во второй раз состоялась благотворительная акция «Белый цветок». Там установили стенды, где можно было приобрести сувенир или бумажный белый цветок, созданный руками ребенка. А деньги, вырученные за это, направят тяжелобольным детям Пермского края.

«Белый цветок» собрал деньги для больных детей

Впрочем, во второй раз «Белый цветок» проходил только в этом веке. На самом же деле история этого доброго и светлого мероприятия началась 110 лет. Об этом напомнила председатель Наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова, прибывшая в Перми на «Романовские дни», одним из мероприятий которых и был «Белый цветок».

- Я рада вновь побывать на пермской земле, - отметила Анна Громова. - «Белый цветок» для нас всегда праздник. А в этом году он еще и совпал с днем памяти великого князя Михаила Александровича. Этот представитель императорского дома Романовых - боевой офицер, патриот, удивительной души человек – представляет собой тот идеал государственного деятеля, к которому мы и сейчас стремимся. И очень важно, что в день его памяти, в годовщину его беззаконного убийство, мы можем обратиться к делам милосердия. Помощь неизлечимо больным детям – важно направление благотворительной деятельности. И думаю, нам надо изучать опыт пермяков в этом вопросе и следующие «Романовские чтения» надо посвятить изучению именно пермской благотворительности.

В этом году «Романовские чтения» были посвящены 300-летию провозглашения России империей. В органном зале прошла международная научно-практическая конференция «Под скипетром Романовых». Историки и архивисты из разных городов страны, а также из Узбекистана представили доклады о том, как во время правления Романовых расширялась Российская империя, принимая в свой состав все новые территории.

На берегу Камы могут установить памятник Стефану Великопермскому

А перед началом конференции в фойе открылась выставка «Русские миссионеры», организованная Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом. Выставка доступна для посещения до середины июля. На ней представлены миссионеры, несшие христианство разным народам – от княгини Ольги до Николая Японского, основателя православной церкви Японии.

Один из стендов был посвящен Стефану Великопермскому. Представляя выставку губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, Анна Громова предложила установить памятник этому святому на берегу Камы, на Соборной площади, напротив здания кафедрального собора, где размещается Пермская художественная галерея.

- У нас замечательная история, - подтвердил Дмитрий Махонин. - И если мы хотим успешно идти в будущее, мы должны ее помнить. Строительство нового здания художественной галереи для нас очень важно не только потому, что хотим в новых условиях показывать наши сокровища, в том числе строгановскую икону, деревянных богов. Но мы должны сделать так, чтобы в нашем кафедральном соборе наконец проводились службы, и должны открыть уникальный иконостас, высотой 26 метров, в деревянном исполнении. И, конечно, необходимо перенести действующий зоопарк, расположенный на месте архиерейского кладбища. Перед городом поставлена задача создать мастер-план преобразования общественного пространства, где сейчас находится зоопарк.