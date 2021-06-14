В самом центре Перми собираются повысить стоимость парковки

Скоро цифры в некоторых табличках придется переписывать? Фото: Василий Вахрин

Разговоры о том, что в самом центре Перми нужно повысить стоимость платных парковок, начались еще в прошлом году, но из-за пандемии решение об этом на время отложили. И вот в Пермской дирекции дорожного движения сообщили, что вышли с подобным предложением в администрацию города – выделить в платной зоне более дорогую подзону.

Как обосновывают этот шаг автодорожники? Где и на сколько хотят увеличить парковочный тариф?

- Мы предложили городской администрации повысить до 25 рублей в час стоимость платных парковок в подзоне, ограниченной улицами Монастырской, Пушкина, Сибирской и Попова, - подтвердил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Для чего это сделано?

- Механизм платных парковок был внедрен в Перми не с целью зарабатывания денег, а чтобы разгрузить перегруженные парковочные места, - объяснил Максим Кис. – Согласно принятой в городе методике, если уровень заполняемости парковок в пиковые часы превышает 90 процентов, то стоимость должна быть увеличена на 5 рублей. В апреле этого года мы провели обследование, оно показало, что есть определенные участки в самом центре города, где пиковые загрузки превысили 93 процентов. Есть кварталы, в которых в часы пик невозможно найти ни одного парковочного места.

Решит ли проблему загруженности увеличение парковочного тарифа?

- Конечно, если человек паркуется на один-два часа, то разница в 5-10 рублей для него, наверное, будет несущественна, - говорит Максим Кис. - Но если он приехал сюда, допустим, на работу на весь день, то сможет сэкономить 45-50 рублей, поставив машину вне этой подзоны. И мы рассчитываем, что кто-то из автомобилистов примет решение парковаться в более дешевом квартале.

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