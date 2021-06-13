График отключения горячей воды в Перми в июне 2021 года

Публикуем список домов в Перми, где до конца июня отключат горячую воду. Фото: Валерий ШАХОВ

Специалисты Пермской сетевой компании опубликовали список домов, где с 14 июня будет отключено горячее водоснабжение. Делается это для проведения ремонтно-профилактических работ и гидравлических испытаний на тепловых сетях. Работы нужны, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду.

«Комсомолка» публикует список домов в четырех районах Перми, где до конца июня не будет горячей воды:

С 14.06.2021 до 22.06.2021 ул. Б. Хмельницкого, 13а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 35, 36, 37, 39, 40;

ул. Ласьвинская, 56, 56а, 56б, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64а.

С 14.06.2021 до 25.06.2021 ул. Веденеева, 71, 71а, 73, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; ул. Качканарская, 45, 47; ул. Планова, 3/4; ул. Косякова, 74, 76, 78.

С 14.06.2021 до 27.06.2021 ул. Островского, 64, 64а, 68, 70, 72, 72а, 76а, 76б, 82; ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32; ул. Народовольческая, 37; ул. Революции, 2, 2а, 3, 3а, 3/1, 3/2, 3/4а, 3/4б, 3/4в, 3/5; 3/6, 3/7, 4, 5, 5а, 6, 6/2, 8, 8/2; ул. Чернышевского, 4, 4а, 1, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 10; ул. Фонтанная, 1, 1а/1, 1а/2, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 14, 16; бульвар Гагарина, 36, 38, 44, 44а; ул. Веселая, 1; ул. Серединная, 19а.

С 14.06.2021 до 28.06.2021 ул. Сочинская, 4; ул. Костычева, 18, 18а, 20.

С 15.06.2021 до 23.06.2021 ул. Ласьвинская, 64, 66, 68а, 68б, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78.

С 15.06.2021 до 28.06.2021 ул. Голева, 9а, 10, 10а, 10б, 12, 13а, 15, 17, 19; ул. Крисанова, 73, 73а, 75, 77; шоссе Космонавтов, 72, 74, 76, 80, 82а, 82/9; ул. Блюхера 3, 5, 7.

С 16.06.2021 до 29.06.2021 ул. Куйбышева, 50, 50а, 52, 53, 54, 54а, 55, 57, 57а, 58, 58а, 60, 62, 62а, 64, 66, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 118а, 118е, 137; ул. Вижайская, 5, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Солдатова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 14а, 17, 17а, 23, 25, 27, 29, 29/2, 29/3, 29а, 29в; ул. Муромская, 3; ул. Яблочкова, 9, 36, 38; ул. Лодыгина, 16, 18, 20, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 37, 39, 45, 49, 51; ул. Е. Ярославского, 30, 34, 34а, 40, 42, 48, 52, 53, 55, 56, 57,59, 63, 67; ул. Бородинская, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36; ул. Кояновская, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10; ул. Гусарова, 4, 6, 8, 10; ул. Вижайская, 11, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28; ул. Курчатова, 1, 1б, 1а, 1в, 3, 5, 7, 9; ул. Никулина, 35, 41, 47; ул. Таборская, 12, 14, 20, 22, 22а; ул. Люблинская, 9, 11, 13, 24; ул. Красноармейская, 41, 41а, 41б, 43; ул. 1-я Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 14, 14а, 16, 18; ул. Н. Краснова, 1, 23, 28, 29а; 32, 34; ул. Газеты "Звезда", 45, 67/61; ул. Г. Успенского, 2а, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17; ул. Пушкина, 38, 78, 78а, 80, 84; ул. Революции, 38, 42, 44, 44а, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52б, 52в, 52г, 54, 56а; ул. К. Тимирязева, 50, 52, 54, 57, 59; ул. А. Швецова, 37, 39, 41, 46, 48, 50; ул. Пионерская, 2, 4, 5а, 6, 7а, 8, 9.

С 16.06.2021 до 29.06.2021 ул. Седова, 7; Комсомольский проспект, 37, 37а, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а; проспект Декабристов, 12а, 16, 18; ул. Карпинского, 51, 51а, 57, 57а, 61, 65, 67, 69, 77, 71, 73, 75а, 75б, 75, 77б; ул. Самолетная, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ,50, 52, 54, 56; ул. Сивкова, 1, 1а, 2, 3, 3б, 5; ул. Стахановская, 1, 2, 3, 5, 7а, ул. Спартаковская, 4, 6а, 7; ул. Л. Толстого, 2, 6; ул. Левченко, 31; ул. Малая, 1; ул. Танкистов, 35, 37.

С 16.06.2021 до 24.06.2021 ул. Автозаводская, 25, 25а, 27а, 27, 27/1, 27/2, 29, 29а, 30, 31, 37; ул. Астраханская, 3, 5; ул. Закамская, 20, 22, 24, 24а, 26, 32, 35а, 36, 38; ул. Кировоградская, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; ул. Магистральная, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 20, 22; ул. Маршала Рыбалко, 28, 35; ул. Ласьвинская, 18, 28а, 30а, 32; ул. Адмирала Нахимова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37; ул. А. Невского, 25, 26, 27, 28, 30, 32.

С 17.06.2021 до 25.06.2021 ул. Автозаводская, 82; ул Закамская, 58а, 60а, 62, 66, 83, 85; ул. Кировоградская, 52/1, 52/2, 66/1, 66/2, 68/1, 68/2, 72, 73а; ул. Липатова, 2, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул. Маршала Рыбалко, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 84а, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100а; ул. Шишкина, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20; ул. Пензенская, 75.

С 18.06.2021 до 01.07.2021 ул. Камышловская, 21; ул. Чердынская, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а; ул. Норильская, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13/1, 15; ул. Архитектора Свиязева, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1; ул. Карпинского, 101, 101а, 103, 107, 109, 109а, 118, 120; ул. Сусанина, 4, 5, 6, 9.