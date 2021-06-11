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Общество11 июня 2021 6:54

10 лучших фото с праздничного фейерверка в Перми

Фееричное действо продолжалось 10 минут
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День города и в День России вечернее небо над Пермью украсил праздничный 10-минутный салют. Его запускали, напомним, с базы «Летающий лыжник». Чтобы посмотреть на завораживающее зрелище, на улицы города вышли тысячи пермяков, гуляли семьями, вместе с детьми.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За несколько секунд до начала фейерверка включилась праздничная подсветка на главной телебашне Перми, и тут же в небе начали распускаться красочные шары, цветы, планеты… Все это фееричное действо продолжалось ровно 10 минут.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока шел салют, его снимал на камеру фотокорреспондент пермской «Комсомолки». Публикуем самые лучшие фото с праздничного фейерверка в честь 298-летния Перми.

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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