10 лучших фото с праздничного фейерверка в Перми

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День города и в День России вечернее небо над Пермью украсил праздничный 10-минутный салют. Его запускали, напомним, с базы «Летающий лыжник». Чтобы посмотреть на завораживающее зрелище, на улицы города вышли тысячи пермяков, гуляли семьями, вместе с детьми.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За несколько секунд до начала фейерверка включилась праздничная подсветка на главной телебашне Перми, и тут же в небе начали распускаться красочные шары, цветы, планеты… Все это фееричное действо продолжалось ровно 10 минут.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока шел салют, его снимал на камеру фотокорреспондент пермской «Комсомолки». Публикуем самые лучшие фото с праздничного фейерверка в честь 298-летния Перми.

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО