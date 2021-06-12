Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 июня 2021 20:00

Счастье не за..... «Комсомолка» встретила День города вместе с пермяками

Мы предложили жителям и гостям города самим решить, за чем же все-таки наше счастье, а что у нас из этого вышло, смотрите в нашем солнечном фоторепортаже
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Комсомолка" устроила на набережной креативную фотосессию.

"Комсомолка" устроила на набережной креативную фотосессию.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня пермяки отмечали сразу два праздника - День города и День России. Праздничные гуляния проходили во всех районах города и на популярных для пермяков площадках - эспланаде, площади перед «Театром-Театром», у Дворцов культуры и на набережной Камы. «Комсомолка» присоединилась к празднику и устроила для жителей и гостей города приятный сюрприз, организовав на набережной Камы необычную фотосессию. Мы предложили пермякам самими решить, за чем же все-таки наше счастье, а что у нас из этого вышло, смотрите в нашем солнечном фоторепортаже.

Детишки позируют с подарками

Детишки позируют с подарками

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нытвенская коровка пользовалась популярностью.

Нытвенская коровка пользовалась популярностью.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Настроение на высоте.

Настроение на высоте.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все желающие получали свежий номер "Комсомолки"

Все желающие получали свежий номер "Комсомолки"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Динозавр устраивал пробки

Динозавр устраивал пробки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Интересное чтиво

Интересное чтиво

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Загруженность навигации как на Компросе

Загруженность навигации как на Компросе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фотоссесия с дино

Фотоссесия с дино

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередь на фотосет

Очередь на фотосет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сладкие подарки ожидали гостей фотозоны

Сладкие подарки ожидали гостей фотозоны

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Победитель викторины.

Победитель викторины.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вкусняшки победителям.

Вкусняшки победителям.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Читаем на ходу

Читаем на ходу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Интересное