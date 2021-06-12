Счастье не за..... «Комсомолка» встретила День города вместе с пермяками

"Комсомолка" устроила на набережной креативную фотосессию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня пермяки отмечали сразу два праздника - День города и День России. Праздничные гуляния проходили во всех районах города и на популярных для пермяков площадках - эспланаде, площади перед «Театром-Театром», у Дворцов культуры и на набережной Камы. «Комсомолка» присоединилась к празднику и устроила для жителей и гостей города приятный сюрприз, организовав на набережной Камы необычную фотосессию. Мы предложили пермякам самими решить, за чем же все-таки наше счастье, а что у нас из этого вышло, смотрите в нашем солнечном фоторепортаже.

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. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО