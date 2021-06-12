С воскресенья, 13 июня, в Пермский край начнет поступать заток теклого воздуха Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов рассказал о погоде на День города 2021 в Перми и о том, какой температурный фон в ближайшие дни будет преобладать в Пермском крае.

По прогнозам Павла Смирнова, в День города сильной жары ждать не стоит, однако температура воздуха будет достаточно комфортной +22...+24 градуса. Во второй половине дня в южных районах Пермского края возможен слабый дождь, в Перми вероятность осадков минимальна, если дождь и пройдет, то кратковременный и уже ближе к вечеру.

С воскресенья, 13 июня, в Пермский край начнет поступать заток теплого воздуха. Температура поднимется до +25...+27 градусов. На следующей неделе жаркая погода сохранится и столбик термометра будет показывать значения в + 27...+29 градусов

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