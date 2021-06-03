В Пермском крае более двух тысяч обманутых дольщиков получат жилье

Дом на Старцева, 143 через два года будет достроен Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На фоне ровного ряда домов ЖК «Авиатор» в Перми здание по улице Старцева, 143 смотрится жалко. Недостроенная коробка без крыши глядит на прохожих пустыми оконными проемами. Хотя еще три годаназад счастливые жильцы могли бы справлять там новоселье. А вместо того все эти годы люди, вложившие деньги в долевое строительство, с тоской ждут, когда решится вопрос с их жильем.

Дело сдвинулось только в минувшем годублагодаря личному участию губернатора Пермского края. Дмитрий Махонин провел переговоры с Федеральным Фондом защиты дольщиков.

- Мы понимаем, что за каждым домом стоят семьи, которые не могут получить квартиры. Зачастую люди брали деньги взаймы у банков, либо тратили свои единственные накопления. В такой ситуации оставлять жителей без поддержки и защиты мы просто не имеем права, – подчеркнул глава Прикамья.

Пока ждали квартиру, дети успели вырасти

В результате переговоров было принято решение о достройке с помощью федеральныхмер поддержки19 долгостроев. В том числе будут достраивать и здание по улицеСтарцева, 143. В соответствии с предварительным графиком работ, сдачадома запланирована на IV квартал 2023 года.

В 2023 году намечено сдать в эксплуатацию и дом по улице КИМ, 14. Его история тянется уже второй десяток лет.

- Квартиру мы планировали получить в 2010 году. А деньги заплатили полностью осенью 2008 года, - рассказывает Светлана Скорпофео, дольщица дома по КИМ, 14. - Вначале строительство шло довольно бойко. А потом начались проблемы. Срок сдачи дома переносили несколько раз. Все эти 11 лет мы с семьей живем в однушке. За это время дети уже выросли, у нас появились внуки. Они сейчас вынуждены снимать жилье.

Светлана признается – в том, что долевое участие в определенном смысле является рулеткой, ее семья не отдавала себе отчета.

- Мы считали, что договор – это нечто обязательное к исполнению. И лишь лет через пять пришло осознание, что теперь недострой - это наша личная проблема, - с горечью говорит женщина.– Мы обращались в разные инстанции. Но все без толку. Наш вопрос сдвинулся с мертвой точки только после обращения к Дмитрию Махонину. И я хочу сказать: «С ним бы я пошла в разведку».

Без федеральной поддержки проблему было не решить

- Важно было принять политическое решение: будет ли Правительство края помогать обманутым дольщикам? – объясняет Виктор Плюснин, депутат Законодательного Собрания Пермского края, председатель комитета по развитию инфраструктуры. – Мы начали изучать этот вопрос несколько лет назад и увидели, что проблема очень быстро набирает масштабы: сначала выявили 11 домов, потом 19, в итоге их стало 58. Люди, которые приобретали жилье в этих домах, оказались в очень сложной ситуации. Многие продали свои квартиры, чтобы купить новостройку. Стало понятно, что людям необходимо помочь. Но решить такую большую проблему без федеральной поддержки оказалось невозможно.В прошлом году Дмитрий Махонин провел переговоры с Федеральным Фондом защиты прав дольщиков и смог добиться участия Фонда в восстановлении прав дольщиков Прикамья.

Часть домов, где было начато долевое строительство, будут достроены. Где проще снести, чем строить – дольщикам выплатят компенсации. Компенсация рассчитывается, исходя из рыночной стоимости квадратного метра, при этом она не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору долевого участия.

Средства на поддержку дольщиков выделены из федерального и регионального бюджетов. В краевом бюджете на эти цели до 2022 года заложено1,8 миллиарда рублей.В сумме с федеральными средствами общий объем финансирования на три года составляет 6,8 миллиарда рублей.

- Меры, направленные на поддержку дольщиков, дают результатыуже здесь и сейчас, - говорит генеральный директор ПЗСП Евгений Дёмкин. – Организовано завершение строительства объектов. И самое главное сформирован и уже работает комплекс мероприятий, который исключает возможность появления новых обманутых дольщиков.

Часть домов пришлось законсервировать

Так как в Пермском крае есть объекты, с которыми Федеральныйфонд работать не может, Дмитрий Махонин потребовал разработать дополнительных мер поддержки на региональном уровне.

- Региональный Фонд защиты прав дольщиков осуществляет завершение строительства проблемных объектов с помощью федеральных мер поддержки, - комментирует Наталья Иващенко, генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края. - Сейчас у нас в работе 19 объектов, где договоры долевого участия заключили более 2 тысяч человек. Мы подписываем соглашение о финансировании, получаем через суд права на объект, оформляем их, привлекаем подрядчиков на обследование технического состояния объекта, инженерные изыскания, проектирование, разработку рабочей и сметной документации. Проблемные объекты годами стояли без консервации, кроме того, в ряде случаев существенно изменились строительные нормы, поэтому обследование и корректировка проектов необходимы. В этом году по инициативе губернатора региональному фонду будут выделены средства на проведение консервационных мероприятий для тех проблемных объектов, которые в этом нуждаются. Это очень важно, так как данные мероприятия необходимы для обеспечения безопасности граждан.

- Я высоко оценила работу регионального Фонда по дольщикам. Это настоящий инструмент, у которого есть алгоритм действий, - говорит Светлана Скорпофео. - И видно, что люди заинтересованы в сдаче объектов, когда к ним обращаешься, всегда расскажут полную информацию о том, что сейчас происходит на объекте, какие работы ведутся, что планируют сделать в ближайшее время.