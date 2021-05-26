Пермяки заняли первое место в командном зачете на ХХ международных Дельфийских играх

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Юному гению Всеволоду Якубовскому 11 лет. Он стал победителем в своей возрастной категории, в номинации «Баян». Преподаватель Наталья Юнкинд, детская школа искусств пермского института культуры.

В Гала-концерте, который состоялся накануне, в стадионе Молот выступили победители юбилейных 20-х международных Дельфийских игр. Пермь впервые стала площадкой для всероссийского форума искусств. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина принимать юные таланты из 65-ти регионов, это 1947 участников, это большая честь.

- Наша команда заняла первое место и хочу их с удовольствием с этим поздравить. Мы проводили данное масштабное мероприятие в непростой ситуации, связанной с коронавирусной инфекций, и ключевое значение для нас была безопасность участников . И считаю, что в целом мы с этим справились.Мы доказали, что Пермь может проводить крупные всероссийские мероприятия. И далее в нашей повестке мы будем претендовать на масштабирование таких мероприятий в театре, культуре, спорте

Председатель исполкома национального дельфийского совета России Владимир Понявин отметил высокий уровень жюри конкурса.

- Наверно очень интересно, что у нас председателем номинации «Баян» является член жюри 90 лет, и буквально недавно, Мишустин поздравил его с этим юбилеем. Приятно, что высокопрофессиональный состав, среди 90 членов жюри около 40% жюри - народные и заслуженные артисты нашей страны.

Всего в копилке участников из Прикамья — 71 награда: 19 золотых, 15 серебряных, 6 бронзовых медалей и 31 диплом лауреатов