В Перми прошла международная конференция в рамках ХХ молодежных дельфийских игр

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Свои доклады представили политики, общественники и представители науки из разных регионов страны. Среди тем обсуждения: настоящее и будущее Финно-угорского Дельфийского кубка, гуманитарный аспект года науки и технологий и многие другие.

Конференция в рамках «Дельфийских игр» – это значительное событие, в рамках которого делегации из разных регионов России обмениваются опытом реализации воспитания талантливой молодежи. По словам директора исполкома Национального Дельфийского совета России Артемия Понявина, многие инициативы конференции не заканчиваются просто обсуждением.

- Крайне важно, что в период между конференциями национальный Дельфийский совет в России и международный Дельфийский комитет, на мировом пространстве , осуществляют координацию экспертной деятельности. Это выражается в тех решениях, которые принимаются по номинациям «Дельфийских игр» , по тем подходам, как мы работаем с талантами в программных требованиях. Многие решения выносятся на уровень инициатив по нормотворчеству. То есть наша конференция это довольно серьезный и сформировавшийся уже институт.

С одним из докладов : «Работа с одаренными детьми в Пермском крае» выступил заместитель министра культуры Пермского края Антон Андреев.

- В рамках сегодняшней конференции мы поделимся с коллегами из регионов нашим аналогом «Дельфийских игр» – фестиваль Кобалевского. Тоже приличный охват юных дарований в рамках этого конкурса. Дети принимают участие в мастер-классах образовательного центра Юрия Башмета , большой охват в рамках фестиваля «Юное дарования Прикамья». Один из ключевых моментов - строительство новой краевой школы –интерната на 350 мест для юных дарований Пермского края, для проживания 100 детей из муниципальных образований. Сегодня этот проект проходит государственную экспертизу и мы надеемся к 1 сентября к 2023 года у нас появится обособленная структурное подразделение, которое еще больше позволит нам растить кадры в сфере культуры.

Одна из задач форума - возможность общаться и делиться своими наработками, которые реализовываются в регионах.