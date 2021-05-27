Прикинулись туристами: два брата-полицейских на выходном задержали опасного преступника

Александр Прокопенко и Павел Гилишев были в тот день на выходном, но преступника задержали. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Сейчас в причинах вооруженного конфликта в поселке Кын Лысьвенского района будут разбираться следователи, но факт остается фактом: 31-летний житель поселка - отец двух маленьких дочек - убит, его 26-летний знакомый ранен и находится в больнице.

Ссора между местными жителями случилась 20 мая, участвовали в ней четверо мужчин. Двое из них – 29 и 34 лет в качестве весомого аргумента принесли ружье и выстрелили в оппонентов. В итоге один мужчина скончался от ран на месте происшествия, за жизнь второго сейчас борются медики.

Известие о стрельбе тут же облетело маленький тихий поселок. В тот день в Кын – погостить у родителей – приехал инспектор ГИБДД из Лысьвы Павел Гилишев и его двоюродный брат - помощник оперативного дежурного в полиции Лысьвы Александр Прокопенко.

Несмотря на выходной, братья решили задерживать преступников сами: обошли улицы поселка, но тщетно. Затем отправились искать вооруженных бандитов к реке Чусовой, и нашли на берегу брошенный кем-то ВАЗ.

- Сидевший рыбак подсказал нам, что утром видел, как из этой машины вышел мужчина и поплыл на другой берег, там находится гостевой дом для туристов, - вспоминают полицейские. – А там – люди, которые и не подозревают, что рядом с ними – преступник и, возможно, вооруженный.

Полицейские решили пойти на хитрость: они разыскали хозяин базы и начали ходить с ним по его владениям, изображая из себя туристов. В одном из номеров увидели подозреваемого, тот спал, но во время задержания начал оказывать яростное сопротивление. Но братья-полицейские скрутили его и удерживали до тех пор, пока на место не прибыли коллеги.

- Второго подозреваемого на следующий день задержали сотрудники уголовного розыска, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Возбуждены уголовные дела «Убийство, совершенное группой лиц» и «Покушение на убийство двух лиц. Оба обвиняемых уже арестованы на два месяца, место происшествия осмотрено, огнестрельное оружие изъято, проводятся допросы.

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