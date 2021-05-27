Антон Немкин: Малые реки требуют большой заботы

Одним из организаторов экосубботника стал автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин. Фото: Петр Королев.

Пермь может похвастаться изобилием речек и речушек. На их берегах горожане с удовольствием поводят время. Вот только места отдыха зачастую превращаются в стихийные свалки.

Привести в порядок долины малых рек решили волонтеры - экологи и активисты «Молодой Гвардии», которые организуют экосубботники. На днях более 30 молодых людей вышли на берег Егошихи, чтобы собрать накопившийся там мусор. Одним из организаторов акции стал член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин.

- Мы с представителями «Молодой гвардии» не только надели перчатки, засучили рукава и пошли убирать мусор, но и пообщались, обсудили насущные вопросы, прежде всего экологические, - рассказал Антон Немкин. - Чище всего там, где не сорят, поэтому важная история - просветительская, экологическое образование, о чем также общались с ребятами.

Антон Немкин познакомился с проектом молодых экологов – онлайн-картой свалок Пермского края. Ею могут пользоваться все жители Пермского края, отмечая места несанкционированных свалок. Эксперт предложил ребятам методологическую помощь по работе с этими данными и их цифровизации.

Также активисты рассказали Антону Немкину о проекте «Чистая страна», важную роль в котором играет эковолонтерство. Волонтеры организуют субботники, высадку деревьев, обучают население бережному отношению к окружающему пространству.

Особого внимания требует состояние малых рек.

- На городские реки растет негативная нагрузка. Они нуждаются в бережном отношении и заботе к ним, постоянном внимании и контроле со стороны людей, поскольку природные ресурсы долин малых рек очень хрупки и уязвимы, - говорит Вячеслав Марков, председатель общественного совета проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия»» в Пермском крае, председатель регионального отделения Российского экологического общества в Пермском крае. - Именно поэтому волонтеры, неравнодушные ребята из «Молодой гвардии», проводят серию субботников на реках Перми.

Итоги кампании по очистке долин малых рек будет подведен ко Дню Эколога – 5 июня.

Кстати, проект «Зеленое кольцо Перми», направленный на охрану долин малых рек, по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина включен в список приоритетных проектов программы «Пермь-300». Целью проекта является создание единого водно-зеленого каркаса города Перми, восстановление нарушенного экологического равновесия речных долин, а также создание благоприятной среды для отдыха горожан и гостей города - садов, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных.