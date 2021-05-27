Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2021 9:00

Муж не платит алименты - что делать?

Прямая трансляция пресс-конференции омбудсменов и руководителя службы судебных приставов Пермского края
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рамках всероссийской акции «Судебные приставы — детям» руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Сергей Неведомский, уполномоченный по правам человека Павел Миков и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова на площадке «Комсомольской правды» проводят совместную пресс-конференцию по вопросам взыскания алиментов, защите прав детей и иной деятельности службы судебных приставов и уполномоченных, связанной с защитой и восстановлением прав детей.

Интересное