Муж не платит алименты - что делать?

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рамках всероссийской акции «Судебные приставы — детям» руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Сергей Неведомский, уполномоченный по правам человека Павел Миков и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова на площадке «Комсомольской правды» проводят совместную пресс-конференцию по вопросам взыскания алиментов, защите прав детей и иной деятельности службы судебных приставов и уполномоченных, связанной с защитой и восстановлением прав детей.