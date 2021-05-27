Золотые правила, как дачнику, копая грядки, позаботиться о своем здоровье

Копая грядки, важно думать не только о будущем урожае, но и о себе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жаркая огородная пора в этом году в Прикамье наступила рано, и, завершив посадки, многие дачники уже охают и ахают, потирая надорванную спину или намазывая сгоревшую кожу кремом от ожогов.

Советы, как садоводам и огородникам не надорвать свое здоровье, дает главный внештатный терапевт краевого Минздрава, профессор медицинского университета Наталья Корягина.

- Особо осторожными во время работы на даче стоит быть лицам пожилого возраста, тем, кто имеет хроническую патологию сердечно-сосудистой системы и тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, - говорит Наталья Корягина. - Основную физическую нагрузку желательно перенести на утренние или вечерние часы, когда нет прямых солнечных лучей. Важно позаботиться о соблюдении питьевого режима. Нужно избегать жирного, острого и не переедать. Предпочтение стоит отдавать растительной пище, сократив при этом животные продукты.

Чтобы поберечь суставы, дачникам, работая на грядках, желательно пользоваться лавочкой или скамейкой, и не работать в наклон. Еще одна опасность для садоводов и огородников – активное солнце - это фактор риска онкологических заболеваний кожи. Не нужно забывать использовать крема с высокой степенью защиты (SPF 30…50) и носить закрытую одежду из натуральных тканей.

Бережем глаза

Работая на даче, нужно защищать глаза от ярких солнечных лучей.

Немаловажное напоминание: работая на даче, нужно защищать глаза от ярких солнечных лучей. Стоит помнить, что покупать солнечные очки на «развалах» - очень опасно! Чтобы уберечь зрение, нужно обращаться к профессионалам.

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Укрепляем иммунитет

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Проживание в номерах различной комфортности, анимация, WI – FI.

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