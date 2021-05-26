Появились подробности исчезновения 19-летнего студента, который не доехал до родных

Вадим исчез 29 апреля. Фото предоставлено родственниками студента

- Нам сообщили, что его видели в Саратове, - рассказывает сестра пропавшего Вадима. - Это было 2 мая. Он попал на одну из камер, когда снимал деньги с банкомата. На сберкнижке у него было 50 тысяч - подарок бабушки на совершеннолетие. Он снял все до копеечки. Но куда отправился после, неизвестно.

Напомним, 19-летний студент политеха родом из Барды. Когда он поступил в вуз, то уехал учиться в Чайковский, где жил в съемной квартире. Во время каникул или в выходные парень приезжал к родным в село. Добирался на машине - договаривался с попутчиками в социальных сетях и ехал. 29 апреля Вадим позвонил родителям и сказал, что на следующий день приедет и исчез. Обеспокоенные родственники обратились к волонтерам и написали заявление в полицию. С тех пор Вадима ищут, но пока безрезультатно.

Вадим исчез 29 апреля. Фото предоставлено родственниками студента

Сестра пропавшего студента добавила, что в социальной сети ВКонтакте Вадим уже давно не появлялся. Но 17 мая заходил на свою страницу в Telegram. Родственники ему писали, но в ответ тишина. Парень даже не читает сообщения своих родных.

- Недавно ему перевели стипендию, сейчас мы ждем, когда он ее снимет и, может, по горячим следам его найдут. Особо в поисках нам никто не помогает, надеемся, что все же неравнодушные люди увидят многочисленные публикации о его розыске и как-то помогут нам его отыскать, - добавила сестра Вадима.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Вадима, просят сообщать по телефонам: 8-902-804-31-05, 8-922 -642-92-98 или 102.

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