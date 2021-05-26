Антон Немкин: Необходима корректировка законодательства в связи с «удаленкой»

Фото: Петр Королев.

Предприятие «Пермские моторы» на протяжении 87 летявляется визитной карточкой Пермского края. В этом убедился член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин. Во время экскурсии по заводу он побывал в музее пермского моторостроения.

- Здесь можно увидеть настоящие авиационные двигатели, узнать процесс их создания, услышать истории о тех, кто строил и продолжает строить моторы для гражданской авиации и промышленных установок. Без преувеличения можно сказать, что пермские моторы – это наша гордость и слава, - отметил ИТ-предприниматель.

Визит на «Пермские моторы» был связан со встречей эксперта с представителями профсоюзов Пермского края. Основной темой для обсуждения стал вопрос дистанционного формата работы. Как отметили участники встречи, в этом случае работа для многих сотрудников предприятий становится едва ли круглосуточной, а зарплата зачастую уменьшается.

По словам Антона Немкина, сегодня проблема действительно является актуальной.

- В связи со сложившейся практикой дистанционного формата необходима корректировка трудового законодательства. В первую очередь это поможет удержать опытных специалистов на местах и создать комфортные условия для работы, – рассказал Антон Немкин.

Кроме того, на встрече обсудили вопросыпредоставления социальных льгот, как для действующих работников, так и для тех, кто уже не работает.

По мнению Антона Немкина, Пермский край по праву носит звание промышленного региона. Но для того, чтобы сохранить его, необходимо уделять внимание, в том числе, социальной стабильности на предприятиях.

- Мы взяли в проработку вопросы представителей профсоюзов, а значит и трудовых коллективов в целом. Уверен, что вместе мы сможем повлиять на ситуацию в рамках законодательных инициатив, - подчеркнул Антон Немкин.