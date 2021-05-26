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Общество26 мая 2021 13:11

В Прикамье опубликовали расписание дачных речных трамвайчиков

Из Перми будут также отправляться прогулочные рейсы
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Что может быть приятнее поездки на речном трамвайчике?

Что может быть приятнее поездки на речном трамвайчике?

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В министерстве транспорта Пермского края опубликовали расписание теплоходов, курсирующих на водных пригородных маршрутах.

Пока известно, как будут ходить дачные речные трамвайчики на трех маршрутах.

Рейсы от Перми до Заречного и обратно будут совершать теплоходы «Алмаз», «Москва-210» и «Москва-42». В мае, а также в августе и сентябре они будут ходить по понедельникам и четвергам, в июне и июле добавятся рейсы по средам.

От Сылвы до Быковки и Троицы будет ходить теплоход «Штиль». До Быковки с мая до конца октября он будет бегать часто – от 20 до 23 рейсов в неделю. До Троицы – раз в день, от 4 до 5 рейсов в неделю.

Маршрут от Березников до Быстрой будет обслуживать теплоход «Карат».

Расписание маршрута от Старых Лядов до Куликово пока не согласовано, но, предположительно, теплоход «Салют» с мая до конца октября будет делать по три рейса в неделю и останавливаться на стоянках Старые Ляды, Степаново, Горная Талица, Ромахино, Кривое, Заметная, Дивья, Ветляны, Усть-Шалашная, Загоскино, Белоев Кордон, Конец гор, Заозерье, Черемшанка, Куликово.

На организацию этих маршрутов из бюджета Пермского края выделена субсидия в размере 20 миллионов рублей.

Как будут ходить теплоходы от Перми до Заречного. Фото: Минтранс.

Как будут бегать трамвайчики до Быковки и Троицы. Фото: Минтранс.

Расписание маршрута от Березников до Быстрой. Фото: Минтранс.

КСТАТИ

ПРОГУЛОЧНЫЕ РЕЙСЫ

На теплоходах из Перми можно совершить и прогулочные рейсы.

Речные прогулки на «трамвайчиках» продолжительностью в полтора часа начинаются от Речного вокзала. На теплоходе «Москва-42» рейсы проходят в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, на теплоходе «Алмаз» в 11.40, 13.40, 15.40, 17.40, 19.40, «Москва-210» - в 12.20, 14.20, 16.20, 18.20.

На теплоходах работает буфет.

Билеты для взрослых на прогулки с 11.00 до 17.00 стоят 420 рублей, после 17.00 - 500 рублей. Для людей старше 60 лет – 280 рублей, для детей от 3 до 11 лет - 170 рублей, до 3 лет – бесплатно. Билеты можно купить в кассах на Перми 1.

Также пермяков приглашают на вечерние 3-часовые прогулки на теплоходе «Москва 42» с шоу-программой и дискотекой в духе 80-90-х годов. Начало в 21.00. Стоимость билета - 950 рублей.

Можно совершить и длинные, 4-часовые прогулки на больших трехпалубных теплоходах — «Н. В. Гоголь» и «Козьма Минин». В будни они будут проходить с 19.00 до 23.00, в выходные с 17.00 до 21.00. Рейсы состоятся 2, 12, 17, 19, 20, 27 июня, 2, 13, 18, 29, 30 июля, 8, 15, 21, 28 и 31 августа.

Стоимость билета 1000 рублей, для детей от 3 до 11 лет – 550 рублей, дети до 3 лет бесплатно.

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