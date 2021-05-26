Год назад в Краевой детской клинической больнице была открыта COVID-служба

Фото: страница в Инстаграм КДКБ.

В мае прошлого года сотрудники Краевой детской клинической больницы столкнулись с непростым вызовом: нужно было срочно открыть детское ковидное отделение.

- Это была настоящая командная борьба с вирусом! - вспоминает главный врач КДКБ, доктор медицинских наук Дмитрий Антонов. - Это было непросто - в трехнедельный срок перепрофилировать целый корпус на 126 коек. Для лечения пациентов были подключены ведущие сотрудники клиники, административные службы занимались обработкой всех запросов из COVID-корпуса. 21 врач и 64 сотрудника старшего и младшего медперсонала - это герои, которые достойно выдержали удар! В итоге - 307 спасенных пациентов от рождения и до 17 лет за 7 месяцев работы.

- Тем летом приходилось спасать жизни деток в жару: пот заливал глаза, хлюпало в перчатках, даже говорить получалось с трудом, - рассказывает врач-педиатр Руслана Ахмедова. - Мы максимально старались облегчить пребывание в клинике малышей, понимая, каково им без привычной активности, любимых вкусностей, а некоторым и без родных рядом.

- Вспоминаю, как шел на первую операцию в COVID-корпус, - делится воспоминаниями детский хирург Дмитрий Лупенко. - После 20 минут одевания я уже стоял у стола. Защитный костюм, дополнительная пара перчаток, фильтрующая маска, высокие бахилы, специальные очки и лицевой щиток. 30 минут - и операция была успешно закончена. Семь потов сошло, в такой униформе было очень жарко.

- Ни один из поступивших тогда детей не мог сразу адаптироваться к палатам, людям в комбинезонах, ограничениям, - говорит старшая медицинская сестра Елена Гончарова. - Мы держали двойной удар и со стороны детей, и их родителей, весь персонал делал все возможное для стабилизации психологического климата в подразделении. Прошел уже год, но я помню все в деталях, как будто это вчерашняя история.

- Я посвятила работе в COVID-службе 7 месяцев, - отмечает медсестра Аниса Черемисинова. - Мы спасали маленьких пациентов с первых дней жизни до 17 лет! Вначале приходилось преодолевать страх перед входом в «красную зону». Жажда, напряжение, усталость - вот три слова, которыми могу коротко охарактеризовать свое состояние. А какую неподдельную радость испытывали мы, когда деток выписывали! Беречь себя и своих близких - это действительно важно!