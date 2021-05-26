В Перми продолжают работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса

Перед мобильными пунктами скапливаются очереди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжается вакцинация горожан от COVID-19 в мобильных пунктах, которые установлены в четырех районах города.

В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что с 25 мая в течение двух недель 5 мобильных пунктов будут проводить вакцинацию населения от новой коронавирусной инфекции в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми.

Один из таких пунктов установлен на площади перед Цирком. Подъезжаем к нему незадолго до открытия. Подходим к брендированному автобусу с надписью на борту - «Здесь проводится вакцинация против COVID-19».

Перед ним уже скопилась очередь.

У пациентов обязательно проверяют здоровье. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не нужно никуда звонить и записываться

- Я живу не в этом микрорайоне, - говорит пермячка Тамара Степановна. - Я приехала сюда, потому что здесь можно сделать прививку вакциной «ЭпиВакКорона», а не только «Спутник-V». В ноябре я переболела коронавирусом, хоть и не очень тяжело, но хочу застраховаться на будущее, чтобы больше не подвергать риску ни себя, ни родных.

- А я живу рядом, и мне очень удобно: не нужно никуда звонить и записываться, достаточно паспорт захватить, - объясняет жительница Перми Серафима Юрьевна. - Первую прививку я уже сделала, теперь привьюсь от коронавируса повторно, как и полагается.

- А мы с женой планируем съездить этим летом на юг, она чуть позже должна подойти, - говорит пермяк Алексей. - Привьемся, и будем чувствовать себя защищенными, не будем тревожиться во время отдыха, что можем заболеть новой коронавирусной инфекцией. Мобильные пункты вакцинации - это очень быстро и удобно! Хорошо было бы, если б они и дальше продолжили работать, чтобы мы с супругой смогли также оперативно сделать в них и повторную прививку. (Второй компонент вакцины людям, привившимся от COVID-19 в мобильных пунктах, введут на том же месте, где поставили первый. Об этом написано в памятке, которую выдают каждому, кому сделали прививку. - Прим. ред.).

Пока люди ждут открытия мобильного пункта, водитель автобуса подключает к нему кабель электропитания. Это нужно для работы холодильника, в котором будут охлаждаться контейнеры с вакциной, которые привезут врачи. Наконец прибывают и медики.

Прививки надо делать два раза. Фото: Иван МАКЕЕВ

У каждого пациента проверяют здоровье

- Сегодня мы привезли вакцину двух видов - «ЭпиВакКорона» и «Спутник-V», - объясняет перед началом приема врач городской поликлиники №7 Анна Бизяева. - Мы находимся на связи с поликлиникой, и при необходимости нам подвезут дополнительно нужное количество доз. Будем принимать людей, как на первичную вакцинацию, так и на вторую прививку. Перед этим проверим здоровье каждого - измерим температуру, давление, сатурацию, оценим работу легких.

Перед иммунизацией стоящим в очереди предлагают заполнить добровольное согласие. Кроме паспортных данных, в анкете нужно сообщить сведения о своем здоровье, указать, вакцинировались ли вы ранее от гриппа и пневмококковой инфекции, имеются ли у вас аллергические реакции, сообщить о том, какие препараты вы принимаете. Женщинам предлагают написать о планировании или наличии беременности и о том, кормят ли они в данный момент грудью. Советы, как позаботиться о себе в первые дни после прививки, размещены в памятке, о которой мы уже упоминали.

Почему это важно?

Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчеркивал, что медучреждения региона готовы ежедневно прививать по нескольку тысяч человек. В Пермском крае созданы все условия для того, чтобы каждый взрослый житель Прикамья мог обезопасить себя от коронавирусной инфекции.

- Призываю земляков сделать прививку, а руководителей учреждений и предприятий - обеспечить организованную иммунизацию сотрудников,- говорит министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Массовая вакцинация поможет жителям Прикамья сформировать коллективный иммунитет и уберечь свое здоровье. Прошу людей старше 65 лет позаботиться о своем здоровье и сделать прививку, так как среди этой категории граждан самая высокая смертность от COVID-19 и самое большое количество осложнений. Людям молодого и среднего возраста также настоятельно рекомендуем вакцинироваться, чтобы избежать заражения, осложнений и уберечь от инфекции своих близких.

НАША СПРАВКА

- Все препараты, которыми прививают от COVID-19, в том числе и в мобильных пунктах вакцинации, являются двухкомпонентными, - обращают наше внимание в краевом Минздраве. - Чтобы ввести вторую прививку тем, кому ввели «Спутник-V» или «ЭпиВакКорону», нужно прийти через 21 день к тому же месту, где ему вводили первый компонент, выбравшим «КовиВак» - через 14 дней.

Сделать прививку от коронавируса без предварительной записи в мобильных пунктах вакцинации вы можете по следующим адресам:

ТЦ «Карусель», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж) - до 28 мая с 14.00 до 19.00; 29 и 30 мая с 10.00 до 14.00.

Микрорайон Ива (автобус на ул. Сакко и Ванцетти, 93а, около детской поликлиники) - 27 мая с 17.00 до 20.00.

МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9 (1-й этаж) - 27 мая с 13.00 до 18.00.

Пермь-I (автобус у музея «Россия – моя история») - 26 мая с 9.00 до 15.00.

ТОС «Владимирский», (автобус на ул. Косьвинская, 11) - 27 мая с 9.00 до 15.00.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 24 мая, c начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты более 217 тысяч жителей. Из них более 170 тысяч полностью завершили курс иммунизации, им введены первый и второй компоненты вакцины. Наиболее активно в прививочной кампании участвуют жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой вакцинации прививки первым компонентом сделали почти 100 тысяч человек из данной группы риска, в том числе более 82 тысяч завершили курс вакцинации.