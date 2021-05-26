Антон Немкин: Надо создать условия, чтобы талантливая молодежь возвращалась на малую родину

Фото: Петр Королев

Член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации совершил рабочую поездку в Красновишерск

Уровень жизни в отдаленных территориях может стать таким же, как и в крупных городах. И одним из путей для этого могут стать возможности информационных технологий. В этом все больше и больше убеждается член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин, который в своих поездках по краю встречается с жителями, изучая их проблемы, чтобы предложить для решения свои ИТ-возможности.

Одной из таких рабочих поездок стал визит в Красновишерск. Там Антон Немкин и депутат Законодательного Собрания края, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Ирина Ивенских познакомились с уровнем развития и возможностями учреждений социальной сферы.

Они побывали в школы №1 – самой новой и передовой в Красновишерске. В школьной библиотеке - внушительный книжный фонд и компьютеризированные рабочие места. При школе работает и Центр «Точка роста», предоставляющий школьникам возможности заниматься в современном школьном цифровом пространстве.

- Мы вместе с педагогами обсудили проблемы, в том числе необходимость создать условия, чтобы вишерская молодежь после получения образования возвращалась на свою малую родину. Нужно обязательно детально прорабатывать эти вопросы, - сказал Антон Немкин.

Помочь в этом сможет проект «Цифровая долина Прикамья», который развивает Антон Немкин. Одним из его направлений станет работа с талантливой молодежью, интересующейся информационными технологиями. Проект даст им возможность развиваться и получить в дальнейшем хорошую работу.

- В том, что проект будет востребован - не сомневаюсь, - сказал Антон Немкин. - Ведь базис знаний и главное интерес к ним ребята в крае получают хороший, еще раз убедился в этом на примере Красновишерска.

Ирина Ивенских и Антон Немкин побывали и в детской школе искусств, где были приятно удивлены количеством дипломов и наград краевых и всероссийских конкурсов, которые украшают кабинеты и коридоры школы. Педагоги в школе, действительно, работают творческие, преданные своему делу, поэтому и успехи ребят восхищают.

А затем состоялась встреча с жителями города, где поднимались темы стоимости газа для населения, борьбы с борщевиком и льготного обеспечения пенсионеров путевками на лечение в санаториях и пансионатах

Представители думы Красновишерского городского округа просили помощи в приравнивании Красновишерска к территориям Крайнего Севера, а также в ремонте дорог, ведущих к заповеднику «Вишерский», поскольку в скором времени их плохое состояние может осложнить развитие туризма в территории.