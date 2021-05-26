В Прикамье будет создана «Карта бесхозяйственности»

Небольшая фракция ЛДПР вносит много дельных законопроектов.

- Нам не стыдно смотреть в глаза избирателям. Отчет - лишь формальность, избиратели знают нас по делам, - уверенно говорит Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края.

У его спокойной уверенности есть веское основание - постоянный, не прерывающийся ни на день контакт со своими избирателями. Пермские ЛДПРовцы не отгораживаются от народа охраной и высокими заборами. Они вместе с нами живут в этом городе и этом регионе, разделяя с соседями все проблемы и радости.

- Мы все - и Наталья Луканина, и Александр Григоренко, и Игорь Орлов, и заместитель председателя Законодательного Собрания Алексей Золотарев, и я сам - настоящие пермяки, жители Пермского края, здесь наши корни, - говорит Олег Постников.

Именно поэтому небольшая фракция законодателей, состоящая всего из пяти человек, вносит так много дельных законопроектов, упорно продвигает их, и каждый такой законопроект - реальный шаг к улучшению жизни в Перми и регионе.

От борщевика не отмахнешься

Депутаты фракции работают во всех комитетах Законодательного Собрания. Нет такой сферы деятельности пермского парламента, в которой не принимали бы участие депутаты от ЛДПР. За время работа Законодательного Собрания третьего созыва они внесли 31 проект новых законов, 59 проектов постановлений Заксобрания, 36 поправок в проекты законов Пермского края.

Законодательные инициативы пермских жириновцев - не крючкотворство и популистские предложения, а полезные инструменты, которые помогают решать каждодневные практические задачи.

Одной из них стала программа борьбы с борщевиком Сосновского. Ее разработка была одним из ключевых обещанийизбирателям в 2016 году, и выполнить его было делом чести для Олега Постникова и его соратников. Два года депутаты фракции ЛДПР убеждали коллег-законодателей в том, что на проблему распространения борщевика нельзя не обращать внимания, нельзя от нее отмахнуться.

И хотя несколько раз проект был отклонен на заседаниях временной рабочей группы по агропромышленному комплексу и устойчивому развитию территорий; однако депутатам от ЛДПР совместно с коллегами из других фракций удалось настоять на своем и принять постановление Законодательного Собрания Пермского края «О мерах, направленных на предотвращение распространения борщевика Сосновского».

Следствием принятия этого постановления стало распоряжение правительства Пермского края «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Пермского края на 2019-2021 годы».

Распоряжение вышло очень вовремя, в июле 2019 года, как раз в разгар сезона борьбы с сорняками. Теперь решение проблемы - на исполнительной власти, ведь для борьбы с борщевиком предусмотрены специальные средства в бюджете Пермского края.

Выплаты школьникам

Летом 2020 года, в разгар пандемии ковида, фракция ЛДПР продолжала работать и вышла с законопроектом о выделении пособий в размере 10 000 рублей подросткам от 16 до 18 лет- для подготовки к новому учебному году. Тогда законопроект был отклонен. Однако в нынешнем, 2021 году по предложению президента РФ Владимира Путина будут предусмотрены выплаты всем школьникам Российской Федерации. Таким образом, инициатива пермских жириновцев, хоть и не заслужила одобрения депутатов других фракций, все же воплотилась в жизнь на федеральном уровне.

Таких примеров немало: депутаты фракции направили обращение на имя губернатора об установлении 31 декабря выходным днем, а с 2021 года по всей стране 31 декабря - официально выходной день.

Инициативы пермских ЛДПРовцев часто становятся частью большой, всероссийской повестки. Взять хотя бы «грядку Жириновкого», за которую садоводы и огородники всей России благодарят ЛДПР каждую весну, когда начинаются работы на садовых участках. А ведь эта инициатива была пермской! Пермские ЛДПРовцы предложили своим соратникам по всей России помочь пожилым согражданам, для которых огородик - настоящий источник пропитания, и партия откликнулась!

Выполняя наказы избирателей

Депутаты от ЛДПР не боятся противостоять другим фракциям пермских законодателей. Когда Олег Постников и его соратники выступили с инициативой о прямых выборах глав муниципалитетов, большинство депутатов их не подержали, однако ЛДПРовцы знают, что прямые муниципальные выборы очень востребованы жителями Пермского края, и будут настаивать на их осуществлении.

Это касается и еще одной инициативы фракции ЛДПР - об индексации пенсий работающим пенсионерам. Законопроект был отклонен, но жириновцы по-прежнему настаивают на его принятии, чтобы труд ветеранов, продолжающих приносить пользу государству, был достойно вознагражден.

Депутаты фракции ЛДПР знают: упорство и безупречность всегда помогают добиваться результатов в законотворческой деятельности. Многие проекты важных законов, которые были приняты в Пермском крае, разработаны с участием депутатов фракции.

Но главный ориентир в работе, приоритет приоритетов для депутатов от ЛДПР - это нужды избирателей, их наказы. Для того чтобы постоянно быть на связи с избирателями, чтобы вместе бороться с бесхозяйственностью, запущен новый фракционный проект в сети интернет - «Карта бесхозяйственности Пермского края». Теперь любой житель края может сообщить о проблемах на месте, не дожидаясь депутатского приема, через сайт Картабезхозяйственности.рф, и депутаты отреагируют незамедлительно.