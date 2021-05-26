Как добиться алиментов: на ваши вопросы ответят омбудсмены и руководитель службы судебных приставов

Трансляцию вы можете смотреть на нашем сайте и в группе «Комсомолки» ВКонтакте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рамках всероссийской акции «Судебные приставы — детям» руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Сергей Неведомский, уполномоченный по правам человека Павел Миков и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова на площадке «Комсомольской правды» проведут совместную пресс-конференцию по вопросам взыскания алиментов, защите прав детей и иной деятельности службы судебных приставов и уполномоченных, связанной с защитой и восстановлением прав детей.

Пресс-конференция состоится 27 мая 2021 года в 11-00 на площадке Газеты "Комсомольская правда", по адресу г. Пермь, ул. Островского, 76 б. Прямую трансляцию вы можете смотреть на нашем сайте и в группе «Комсомолки» ВКонтакте.

Задавать интересующие вас вопросы вы можете как во время прямого эфира, так и до пресс-конференции под записью о предстоящем событии ВКонтакте.