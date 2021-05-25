Ирэк Шокиров не раздумывая прыгнул в холодную воду и вытащил обеих девочек на берег. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

- Мы картошку сажали, а 12-летняя дочь с 11-летней племянницей в это время играли в футбол на школьном стадионе, - рассказывает житель деревни Биктулка в Октябрьском районе Пермского края Рафик Шакиров. - На речку девочек мы никогда играть не отпускали, но стояла жара и, видимо, пока взрослые были заняты, они сами решили пойти к воде.

Речка Ирень, которая протекает через деревню, - очень холодная и быстрая. Девочки решили только постоять у берега, но вдруг одна из них поскользнулась и начала падать. В падении схватилась за двоюродную сестру, и тогда упали обе. В это же мгновение стремительная вода понесла девочек вниз по течению. Всего они проплыли около 60 метров.

Случившееся заметила соседка-школьница, она тут же побежала к дому, где жила одна из сестричек. Двери ей открыл старший брат девочек - 16-летний Ирек Шакиров.

Поняв, что с сестрами беда, парень побежал по берегу вниз по течению, а когда оказался рядом с сестрами, прыгнул в холодную воду и вытащил их обеих на берег. К этому времени одна из школьниц уже захлебнулась и потеряла сознание, но вторая, несмотря на то, что тонула сама, старалась держать ей голову на поверхности.

Вскоре на берег прибежали взрослые, до приезда «скорой» первую помощь внучке оказывала бабушка. Потом девочку увезли в больницу и спустя неделю выписали, сейчас с ней все хорошо, она даже успела увидеть одноклассников в последний перед каникулами день в школе. Вторая сестричка после купания в ледяной воде простыла, но лечилась все это время дома и тоже уже поправилась.

А юного героя, который спас две детские жизни, пришел поблагодарить за проявленное мужество начальник полиции по Октябрьскому городскому округу Сергей Курганский.

- Я благодарен твоим родителям за воспитание такого смелого сына, как ты, а тебе - за спасенные жизни девочек, - выступил на школьном последнем звонке Сергей Курганский.

- Мне приятно, конечно, но никаких подарков мне не надо, - ответил Ирек. - Ведь самая главная награда в этой истории - это то, что моя любимая младшая сестричка жива, а двоюродная - поправилась и выписалась из больницы.

- Что тут говорить? - вздыхает Рафик Шакиров. - Мы искренне благодарны своему сыну и всем, кто помогал нам в спасении дочери и племянницы: девочке-соседке, теще… Горжусь, что сын поступил по-мужски. Мы так и старались его воспитывать: храбрым, бесстрашным. Плавать мы его научили в детстве, спорт он любит, а еще очень любит свою младшую сестру и заботится о ней, поэтому не простил бы себе, если бы с ней что-то случилось плохое.

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