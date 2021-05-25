В начале июня в Перми откроются пять пляжей

Купальный сезон официально стартует 10 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на аномальную жару, которая две недели стояла в Пермском крае, купальный сезон официально еще не открыт. Стартует он только 10 июня. Позагорать и искупаться предстоящим летом пермяки смогут на пяти официальных городских пляжах. Еще два пляжа откроют в Пермском районе, по одному - в Добрянке и Чайковском.

Все пляжи перед открытием проверит комиссия, в которую войдут специалисты МЧС и Роспотребнадзора. Они проверят качество воды и песка, состояние дна в зоне купания, наличие пляжной инфраструктуры и плавсредств на посту у спасателей.

Пока в Пермском крае стояла аномальная жара, люди потянулись отдыхать на водоемы и уже произошли первые трагедии. Пермяк, прыгая с пирса на КамГЭС, сломал себе позвоночник, а в поселке Яйва утонули две 11-летние девочки, которые купались в речке без взрослых.

Все пляжи перед открытием проверит комиссия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В прошлом году из-за теплого лета на водоемах Прикамья утонули 65 человек, семеро из которых дети, - отметил заместитель руководителя ГИМС ГУ МЧС России пол Пермскому краю Вадим Арамилев. - Все утонувшие купались в необорудованных местах. Еще одна причина трагедий - взрослые купались в состоянии алкогольного опьянения или оставляли детей у воды без присмотра.

В 2021 году планировали открыть 41 место отдыха у воды, но чтобы снизить количество подобных трагедий, принято решение открыть в Пермском крае 54 места. В этот список войдут и так называемые «дикие пляжи», куда чаще всего приходят искупаться местные жители. Часть этих мест должны оборудовать спасательными постами.

На пляже нужно быть максимально аккуратным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Власти территорий из года в год называют одни и те же причины, по которым они не открывают организованные пляжи, - рассказал министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов. - Им нужно изменить подход к работе и заранее закладывать средства в бюджет на расходы по оборудованию мест отдыха и обучению спасателей. А в несанкционированных местах, где купание запрещено, нужно выставлять знаки и вести разъяснительную работу с людьми.

Организованные пляжи в Перми: